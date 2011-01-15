کاهش مشکلات زیست محیطی ساوجبلاغ نیازمند توقف برداشت غیرمجاز از معادن

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ افزود: در این راستا برداشت غیر مجاز بیش از عمق تعیین شده از معادن شن و ماسه در شهرستان ساوجبلاغ غیر قانونی است و پیگیری ها در این خصوص دنبال می شود.

وی ادامه داد:‌ در منطقه 550 هکتاری تهراندشت این شهرستان 14 معدن شن و ماسه با 50 بهره بردار فعالیت می کنند ضمن اینکه طبق مجوزهای صادر شده عمق مجاز برای برداشت شن و ماسه از معادن 15 متر تعیین شده است.



این مسئول عنوان کرد: البته در برخی از موارد عمق بیش از 20 تا 25 متر هم مشاهده شده است و فرمانداری با متخلفان در این زمینه برخورد قانونی می کند.



فرماندار ساوجبلاغ بیان کرد: برداشت بیش از عمق تعیین شده از معادن تهدید زیست محیطی است و سست شدن زمین، پایین آمدن سفره های زیر زمینی و تشدید بحران کم آبی در آینده از جمله این تهدیدهاست.

کشاورزان متقاضی ساخت استخر در اراضی کشاورزی تسهیلات می گیرند



حدادی افزود: فرمانداری به کشاورزان متقاضی ساخت استخر در اراضی کشاورزی تسهیلات اعطا می کند و این کار با هدف ذخیره سازی اب کشاورزی و صرفه جویی ومصرف بهینه آن انجام می شود.



این مسئول خاطرنشان کرد: 80 درصد هزینه های صدور جواز و عوارض ساخت استخر بخشیده می شود.



فرماندار ساوجبلاغ یادآور شد: ایجاد استخر در اراضی کشاورزی و باغی مقدمه ای برای اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار و مدرن است و روشهای ابیاری مدرن تا 40 درصد در مصرف آب کشاورزی صرفه جویی می کند.

وی اضافه کرد:‌ بیش از هزار هکتار از 30 هزار هکتار اراضی کشاورزی ساوجبلاغ زیر پوشش آبیاری تحت فشار قرار دارند.