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۲۵ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۴۳

حدادی تاکید کرد:

کاهش مشکلات زیست محیطی ساوجبلاغ نیازمند توقف برداشت غیرمجاز از معادن

کاهش مشکلات زیست محیطی ساوجبلاغ نیازمند توقف برداشت غیرمجاز از معادن

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان ساوجبلاغ گفت: ‌لازم است برخورد با برداشت غیرمجاز از معادن شن و ماسه با جدیت دنبال شود زیرا کاهش مشکلات زیست محیطی این شهرستان نیازمند توقف برداشت غیرمجاز از این معادن است.

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ افزود: در این راستا برداشت غیر مجاز بیش از عمق تعیین شده از معادن شن و ماسه در شهرستان ساوجبلاغ غیر قانونی است و پیگیری ها در این خصوص دنبال می شود.
 
وی ادامه داد:‌ در منطقه 550 هکتاری تهراندشت این شهرستان 14 معدن شن و ماسه با 50 بهره بردار فعالیت می کنند ضمن اینکه طبق مجوزهای صادر شده عمق مجاز برای برداشت شن و ماسه از معادن 15 متر تعیین شده است.

این مسئول عنوان کرد: البته در برخی از موارد عمق بیش از 20 تا 25 متر هم مشاهده شده است و فرمانداری با متخلفان در این زمینه برخورد قانونی می کند.

فرماندار ساوجبلاغ بیان کرد: برداشت بیش از عمق تعیین شده از معادن تهدید زیست محیطی است و سست شدن زمین، پایین آمدن سفره های زیر زمینی و تشدید بحران کم آبی در آینده از جمله این تهدیدهاست.
 
کشاورزان متقاضی ساخت استخر در اراضی کشاورزی تسهیلات می گیرند

حدادی افزود: فرمانداری به کشاورزان متقاضی ساخت استخر در اراضی کشاورزی تسهیلات اعطا می کند و این کار با هدف ذخیره سازی اب کشاورزی و صرفه جویی ومصرف بهینه آن انجام می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: 80 درصد هزینه های صدور جواز و عوارض ساخت استخر بخشیده می شود.

فرماندار ساوجبلاغ یادآور شد: ایجاد استخر در اراضی کشاورزی و باغی مقدمه ای برای اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار و مدرن است و روشهای ابیاری مدرن تا 40 درصد در مصرف آب کشاورزی صرفه جویی می کند.
 
وی اضافه کرد:‌ بیش از هزار هکتار از 30 هزار هکتار اراضی کشاورزی ساوجبلاغ زیر پوشش آبیاری تحت فشار قرار دارند.
کد مطلب 1232230

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