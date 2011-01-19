دکتر محمد بقایی (ماکان) از کتابهای دردست انتشارش به خبرنگار مهر گفت: کتابهای "سفینه زندگی" و "نارسیس و گلدمون" هردو از رمانهای هرمان هسه را زیر چاپ دارم که با ترجمه این دو کتاب مجموعه آثاری که از هسه ترجمه کردهام به ده رمان بالغ میشود.
این نویسنده و مترجم درباره کتاب "سفینه زندگی" گفت: این کتاب چنانچه از نامش پیداست شرح بخشی از زندگی نویسنده در عنفوان جوانی تا میانسالی است همراه با رویدادها و مسائل دلگزایی که با توجه به دو جنگ جهانی بزرگ براو گذشته است . درپایان هرمان هسه با تذکر این اندرز خیامی که به رغم همه این ناگواریها جهان چندان نمیارزد که آدمی اوقات خویش را به تلخ کامی بگذراند کتاب را به پایان میرساند.
وی افزود: رمان "نارسیس و گلد مون"هم درواقع گشت و گذاری است درنفس انسان که در آن خلقیات دو قهرمان کتاب که یکی نارسیس و یکی گلدمون است پا به پای هم پیش میروند . نویسنده در این کتاب نیز امیال و خواستههای انسان را که در مجموع میتوان به "فردیت" تعبیر کرد هدف اصلی زندگی میداند که اگر در تنگنای امرو نهی قرار گیرد فرد و در نتیجه جامعه را دچار عقب ماندگی و رکود میسازد.
بقایی از کتابهای منتشر شده خود در امسال نیز گفت: کتاب "معنای زندگی از نگاه مولانا و اقبال"، "سفر به شرق" ، "روزالده" "سیدارتا" و"تیزهوش" همگی از سوی انتشارات تهران و کتاب" اقبال گلی که در جهنم روئید" ازسوی انتشارات سوره مهر امسال منتشر شدند.
وی درادامه تصریح کرد: کتاب "معنای زندگی از نگاه مولانا و اقبال" که برگزیده کتاب فصل دربهار شد بررسی تطبیقی اندیشههای این دو شاعر متفکر درزمینههای مختلف زندگی بشر است .هدف نویسنده از تألیف این کتاب یعنی دکتر نذیر قیصر این است که نگاه این دو متفکر را در مورد زندگی بررسی کند و زندگی را از زوایای مختلف با افکار آنها تطبیقی بدهد و به خواننده نشان بدهد که این دو چهره برجسته تاریخ تفکر، زندگی را از چه منظری نگاه میکردهاند. درحقیقت میتوان این کتاب را چگونه زیستن از نگاه مولانا و اقبال دانست.
این نویسنده و مترجم درباره کتاب "سفر شرق"و "روزالده" نیز گفت: کتاب "سفرشرق" نوشته هرمان هسه است که رمانی پر از رمز و راز است و بسیار شباهت به دیدگاههای عارفانه ایرانی در ارتباط با کشف حقیقت دارد. "روزالده" هم از دیگر رمانهای هسه است که درواقع بخشی از زندگینامه نویسنده است که به صورت یک رمان تعریف میکند.
بقایی درباره"سیدارتا" هم گفت: این کتاب هم نوشته هرمان هسه است که در آن نویسنده تأکید بر این دارد که انسان بایستی راهی را که خودش دوست دارد انتخاب بکند تا بتواند در آن موفق شود . در این کتاب که آن هم بخشی از زندگی خود نویسنده را شامل میشود تأکید بر آزادی انسان و انتخاب راه به میل و خواسته خود اوست. سیدارتا درواقع لقب بودا است و قهرمان این داستان گرچه در آغاز پیرو بودا است ولی در نهایت به این نتیجه میرسد که آگاهیها و تجربیات او در زندگی چنان نیست که بتواند طریق بودا را که خیلی هم به او علاقه داشته ، دنبال بکند. این تمثیل درواقع درتمام کتاب جریان پیدا میکند که نویسنده بر اساس آن درپایان نتیجه میگیرد که در نهایت هرکسی باید روش و طریقی را بزگزیند که خواست اوست.
این محقق و پژوهشگر حوزه ادبیات و فلسفه درباره کتاب"تیزهوش" نیز اظهارداشت: این کتاب هم رمانی دیگر از هسه است که مثل بقیه آثار او بخشی از زندگی او را توصیف میکند و نویسنده در آن بر علم رسمی انتقاداتی وارد میکند . درواقع خردهگیریهایی آشکار از دستگاه تعلیم و تربیت زمان او در فاصله دو جنگ جهانی اول و دوم است، که دستگاه رسمی آموزش و پرورش در آن زمان همه تأکید خود را به ترویج اندیشههای خاصی قرار داده که درنهایت کودکان و جوانان را در طریق معینی هدایت میکرده که مورد انتقاد شدید هسه قرار میگیرد و در این رمان او معایب ناشی از این روش را یک به یک مورد بررسی قرار میدهد که در نهایت منجر به خودکشی دانش آموزی که قهرمان کتاب است میشود.
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