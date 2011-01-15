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۲۵ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۵۰

طبق برنامه کمیسیون اقتصادی:

بررسی اجرای مصوبه اعطای تسهیلات به مترو در مجلس ادامه دارد

بررسی اجرای مصوبه اعطای تسهیلات به مترو در مجلس ادامه دارد

کمیسیون اقتصادی مجلس روز سه شنبه موضوع اجرای مصوبه قانونی اعطا تسهیلات به شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) را بررسی می‌کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کمیسیون اقتصادی مجلس هفته جاری ادامه بررسی لایحه امور گمرکی، تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز و ادامه بررسی طرح افزایش توان اعتباری بانک‌ها و حمایت از تولید را در دستور کار دارد.

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی موضوع اجرای مصوبه قانونی اعطا تسهیلات به شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) را روز سه شنبه در دستور کار دارند.
 
جمع بندی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی در کمیته تجاری، سه شنبه در کمیسیون انجام می شود.
 
هیئت های تحقیق و تفحص از عملکرد مناطق آزاد تجاری - صنعتی و تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های دولتی کشور و هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز نیز روز یکشنبه موضوعات مربوط را پیگیری می کنند.
کد مطلب 1232253

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