بررسی اجرای مصوبه اعطای تسهیلات به مترو در مجلس ادامه دارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کمیسیون اقتصادی مجلس هفته جاری ادامه بررسی لایحه امور گمرکی، تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز و ادامه بررسی طرح افزایش توان اعتباری بانک‌ها و حمایت از تولید را در دستور کار دارد.

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی موضوع اجرای مصوبه قانونی اعطا تسهیلات به شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) را روز سه شنبه در دستور کار دارند.

جمع بندی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی در کمیته تجاری، سه شنبه در کمیسیون انجام می شود.

هیئت های تحقیق و تفحص از عملکرد مناطق آزاد تجاری - صنعتی و تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های دولتی کشور و هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز نیز روز یکشنبه موضوعات مربوط را پیگیری می کنند.