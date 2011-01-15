فیلم مستند "همه مادران من" در جشنواره بین المللی فیلم بوستون

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند بلند "همه مادران من" به کارگردانی ابراهیم سعیدی، زهاوی سنجاوی و به تهیه کنندگی عباس غزالی ساعت 15:30 چهارم بهمن (26 ژانویه) در جشنواره بین المللی فیلم های ایرانی بوستون در محل موزه هنرهای زیبای شهر بوستون در کشور آمریکا به روی پرده می رود.

فیلم مستند "همه مادران من" که محصول مشترک ایران و اقلیم کردستان عراق است در ارتباط با جنایات رژیم بعث و کشتار دسته جمعی کردها در کردستان عراق است، این فیلم به میان چند خانواده باقی مانده از این جنایت هولناک می رود و زندگی سخت و طاقت فرسای مادران، دختران و همسران قربانیان این جنایت دسته جمعی کردها را به بیننده خود نشان می دهد.

این جشنواره با نمایش 12 فیلم سینمایی و مستند از کارگردانان ایرانی در روزهای 24 دی تا 9 بهمن امسال (14 تا 29 ژانویه) در محل موزه فینه آرت شهر بوستون پایتخت ایالت ماساچوست در کشور آمریکا برگزار می شود.



