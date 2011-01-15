به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از دوحه قطر، بنابر اعلام این روزنامه چاپ کنفدراسیون فوتبال آسیا که بطور روزانه به تحلیل و بررسی مسابقات جام ملت‌های آسیا می پردازد ترکیب سه تیم همگروه ایران در مسابقه امروز اعلام شده است.

بر این اساس بنابر اعلام این روزنامه چاپ کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم ملی فوتبال کشورمان در دیدار امروز برابر کره شمالی با ترکیب؛ سیدمهدی رحمتی، سیدجلال حسینی، هادی عقیلی، احسان حاج صفی، خسرو حیدری، قاسم حدادی‌فر، آندرانیک تیموریان، جواد نکونام، محمدرضا خلعتبری، غلامرضا رضایی و مسعود شجاعی به میدان خواهد رفت.

به این ترتیب تیم ملی فوتبال کشورمان در دیدار امروز با سه تغییر نسبت به دیدار برابر عراق به میدان خواهد رفت. البته گفته می شود وضعیت حضور مسعود شجاعی که با بیماری سرماخوردگی روبه‌روست نیز در این دیدار در پرده ابهام قرار دارد.

تیم ملی فوتبال کشورمان که در نخستین دیدار خود در جام ملت های آسیا برابرعراق به پیروزی 2 بر یک دست یافت ساعت 16:45 دقیقه امروز شنبه به وقت تهران در ورزشگاه قطر اسپورت به مصاف تیم ملی کره شمالی خواهد رفت.