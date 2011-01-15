به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پیام آیت‌الله جعفر سبحانی خطاب به رئیس جمهور آذربایجان آمده است: گزارش‌های رسیده حاکی است که وزیر آموزش و پرورش جمهوری آذربایجان دستور داده که از ورود دانش‌آموزان و دانشجویان باحجاب به موسسات آموزشی جلوگیری شود. در گذشته به خاطر اقدام شما در حفظ مسجد حضرت فاطمه زهرا(س) تشکر کردم ولی این بار لازم است در این موضوع تذکر دهم، ممانعت از ورود دختران با حجاب به موسسات آموزشی مخالف حکم الهی و اعلامیه حقوق بشر است.



در بخش دیگری از این پیام تصریح شده است: دولت شما در جهانی زندگی می‌کند که اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره آموزش و پرورش در ماده 26، بند دوم چنین می‌گوید: «آموزش و پرورش باید طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هرکس را به حد کمال برساند و احترام حقوق و آزادی‌های بشر تقویت شود. آموزش و پرورش باید حسن تفاهم، گذشت، احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت‌های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت‌های ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهیل کند.



آیت الله سبحانی در این پیام اظهار داشت: با توجه به چنین اصل گویا که مورد امضای دولت جمهوری آذربایجان است، آیا صحیح است که نیمی از جامعه شما به خاطر حفظ عفت و عمل به قانون خدا، از تحصیل محروم بمانند و یا ناچار شوند قانون الهی را نادیده گرفته و در فضای زندان وجدان قرار گیرند.



در این پیام آمده است: حجاب و پوشش زن یک عادت و فرهنگ محلی نیست که بتوان آن را دگرگون کرد، بلکه یک فریضه الهی برای جامعه زنان است که این گوهر ارزشمند از گزند هوسرانان مصون بماند و محیط آموزش، محیط علمی باشد، نه مسائل دیگر.



در پیام آیت الله سبحانی تاکید شده است: امروز دولت شما باید از دولت برادر ترکیه درس بیاموزد، آنان پس از مدتها که زنان با حجاب را از حقوق شرعی و قانونی خود محروم کرده بودند، بار دیگر راه صلح و صفا در پیش گرفته و به حکم الهی و خواسته ملت تن دادند، در حالی که این حرکت در جمهوری آذربایجان درست در مقابل حرکت اصلاحی آنان است که اخیرا انجام گرفت.



در این پیام آمده است: انتظار اینجانب و همه مسلمانان این است که این مصوبه بی‌اساس را ملغی کنید و پشتیبانی ملت را از خود و دولت خویش بازیابید. کشور شما مانند بسیاری از کشورها مشکلاتی دارد، باید همه آنها در پرتو وحدت کلمه و اتحاد ملی برطرف شود، نه اینکه گروهی متدین به خاطر حفظ ناموس دختران خود به زندان بروند، این کار شایسته مقام دولت ملی نیست.

