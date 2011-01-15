مهارتهای حرفه ای نانوایان گیلانی ارتقاء می یابد

رسول شمشادی در گفتگو با خبرنگار مهر از امضای تفاهم نامه ای بین وزارتخانه های بازرگانی و کار و امور اجتماعی مبنی " آموزش شاغلان در نانوایی ها " اشاره کرد و افزود: این تفاهم نامه با هدف اصلاح الگویی مصرف، تقویت اقتصادی و سلامت جامعه و همچنین توانمندسازی نیروی انسانی منعقد شده است.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع 10 هزار نفر شاغلان در نانوایی استان امسال 209 نفر در رده های مختلف از قبیل پیشکار، خمیرگیر، چانه گیر و در نهایت شاطر به تفکیک 16 شهرستان در فنی و حرفه 50 ساعت آموزش را فرا می گیرند.

مدیرکل فنی و حرفه ای گیلان با بیان اینکه این تفاهم نامه یک تفاهم نامه راهبردی است، گفت: برگزاری دوره های ارتقای مهارت ویژه شاغلان واحدهای صنفی نانوایی براساس استانداردهای آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تا سقف حداکثر 50 ساعت برای هر دوره پیش بینی است.

وی اظهارداشت: با توجه به نقش نیروی انسانی در کیفیت تولید نان در واحدهای صنفی نانوایی و تاثیر آن در سلامت و بهداشت جامعه و همچنین اقتصاد کشور، این توافقنامه با حضور وزرای بازرگانی و کار و امور اجتماعی، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای توانمند سازی نیروی انسانی شاغل در نانوایی ها و ارتقای مهارت حرفه ای آنان برگزار می شود.

شمشادی گفت: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران تعهد دارد کارگاههای عملی مناسب در شهرستانها به انضمام تجهیزات براساس استانداردهای آموزشی تهیه و مواد مصرفی مورد نیاز کارگاههای عملی را تهیه کند.

وی عنوان کرد: اعمال هماهنگی با اتحادیه های صنفی در راستای توافقنامه و پرداخت هزینه های مربوط به آموزشهای ارزشیابی و آموزشهای موضوع توافقنامه بر عهده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران است.

ششمادی افزود: سازمان آموزش فنی و حرفه ای استانداردهای شغلی، آموزشی و آزمون ویژه مشاغل هدف موضوع توافقنامه با همکاری وزارت بازرگانی، تهیه منابع آموزشی، تربیت مربیان، تامین کلاسهای آموزشی، پذیرش شاغلان معرفی شده از سوی شرکت مادر تخصصی، برگزاری آزمونهای ارزشیابی و اعطای گواهینامه های مهارت به پذیرفته شدگان در آزمونهای ارزشیبابی را برعهده دارد.

وی ادامه داد: مدت اعتبار این توافق نامه پنج سال از زمان امضا معتبر بوده و تمدید آن در صورت عدم تحقق کامل اهداف آن با توافق طرفین بلامانع است.

مدیرکل فنی وحرفه ای گیلان در پاسخ به این سئوال که " افرادی که در کلاسهای آموزشی شرکت می کنند بین آنها بی سواد، کم سواد، باسواد وجود دارد شیوه ها آموزشی و گذران دوره و اخذ مدرک برای همه یکسان است " افزود: آنانی که بی سواد وکم سواد هستند ازآنها امتحانات شفاهی گرفته می شود گواهی نامه ای صلاحیت حرفه ای بعد از قبولی دریافت خواهند کرد و آنانی که سوم راهنمایی به بالاتر و فوق دپیلم دارند گواهی نامه بین المللی دریافت می کنند.

شمشادی همچنین در خصوص پخت نان با حرارت غیرمستقیم اشاره کرد و افزود: برای نخستین بار در استان گیلان با خرید تجهیزات پخت نان با حرارت غیر مستقیم در نان های سنتی ( سنگک، بربری، لواش و تافتون) نسبت به ارائه آموزش تخصصی برای کارگران شاغل در واحدهای نانوایی در مشاغل، شاطر، چانه گیر، خمیر گیرو پیشکار اقدام خواهد شد.

وی در ادامه بر لزوم توسعه تکنولوژی مبنی بر ارتقای کیفیت نان تاکید کرد و افزود: روشهای مدرن ضمن افزایش کیفیت، مدت زمان ماندگاری نان را نیز بیشتر می کند و همینطورارتقای مهارت نانوایان نیز در بهبود کیفیت نان موثر است.

مدیرکل فنی و حرفه ای گیلان خاطرنشان کرد: با توجه به پتانسیل بالای صنوف در انتقال تجربیات مهارتی متناسب با نیاز بازار کار به مهارت آموختگان آموزش فنی و حرفه ای، برنامه ریزی برای طی دوره کارورزی در صنوف را موجب ارتقاء بهره وری و توانمندی مهارت آموختگان و آشنایی هر چه بیشتر آنها با فضای حقیقی کسب کار و فراگرفتن تجربیاتی فراتر از محیط گارگاههای آموزشی دانست و این مهم را مورد تأکید قرارداد.

وی وجود صنف های مختلف در سطح استان را فرصت مغتنمی برای تربیت نیروی ماهر و متخصصی برشمرد که آموزش دیدگان می توانند با تکمیل آموزشهای خود از طریق کسب تجربیات نزد استاد کاران صنوف موجب تحول چشمگیری در ارتقاء سطح کمی و کیفی تولیدات و خدمات در جامعه باشند و این امر نوید بخش افق های روشن برای تحول در امر آموزش و بهینه سازی هرچه بیشتر و تحقق سیاستهای سازمان در راستای شعار هرکارگاه یک آموزشگاه خواهد بود.

شمشادی به ضایعات بالای نان درکشور اشاره کرد و جلوگیری از این ضایعات موجب صرفه جویی و در نتیجه سرمایه گذاری این میزان هزینه برای عمران، آبادانی و اشتغال کشور است.

وی توجه به عوامل متعدد در تولید نان از جمله مواد اولیه، ماشین آلات، نیروی انسانی و فرآیند تولید را مورد اشاره قرارداد و به کارگیری نیروی آموزش دیده برای تولید نان و آموزش همگانی برای مصرف بهینه نان را از طرق مقتضی ضروری برشمرد.

مدیرکل فنی و حرفه ای گیلان مدیریت صحیح یارانه هـا، ارائـه آموزشهای لازم به شاغلان در نانوایی ها، ارائه آموزش و اطلاع رسانی عمومی برای استفاده بهینه نان را برای پیشگیری از ایجاد ضایعات نان امری مهم دانست.

وی درادامه اهمیت آموزش را برای بهینه سازی مصرف نان مورد تأکید قرارداد و با اشاره به طرح هدفمندی یارانه ها در کشور، این مهم را زمینه ای برای بهبود شرایط برای نانوایان عنوان کرد.