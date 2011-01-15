محرومیت زدایی مناطق محروم البرز در اولویت توزیع بودجه های سفر باشد

ناصر گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: مصوبات سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به البرز گامی مهم در راستای توسعه این استان است و باید توجه به نیازهای مناطق محروم و کم برخوردار در این راستا همواره وجود داشته باشد.

وی ادامه داد:‌ بعد از تشکیل استان البرز به عنوان زمینه نخست توسعه منطقه غرب استان تهران و شهرستانهای کرج، ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان، مصوبات بنیادین، زیربنایی و واقع گرایانه رئیس جمهور و هیئت همراه، مهمترین شرط و لازمه توسعه و رفع محرومیتهای این استان بوده است.

این مسئول گام بعدی در توسعه استان البرز و تحقق این امر مهم را اجرای دقیق، کارشناسی و سریع مصوبات دولت در استان دانست و بر ضرورت این امر تاکید کرد.

استانداری مجری و متولی اصلی اجرای این مصوبات است

گروسی اضافه کرد: استانداری به عنوان مجری و متولی اصلی اجرای این مصوبات است اما جلب و اخذ نظر نمایندگان مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز در این راستا می تواند موجبات افزایش رضایتمندی مردم و افزایش تحقق برنامه ها و مصوبات تعیین شده باشد.

وی خاطرنشان کرد: برخی از محرومیتها همچنان در شهرهای اقماری و سایر بخشهای محروم استان البرز وجود دارد و رفع نشده که رفع آنها نیازمند افزایش تعامل و همکاری همه دستگاه های ذیربط است.

گروسی افزود: در این مسیر، توجه عدالت محور و برابر به تمامی شهرهای اقماری بر اساس مشکلات و نیازها باید مورد توجه مسئولان ذیربط قرار گیرد تا به این طریق بتوانیم امکانات و بودجه ها را به صورت عادلانه بین تمامی نواحی تقسیم کنیم.