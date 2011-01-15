ساخت و سازهای غیرمجاز با توسعه فضاهای سبز کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر،علی محمد مختاری در مورد طرح توسعه فضای سبز درون شهری با اشاره به اینکه هم اکنون با توسعه فضای سبز هفت هزار هکتاری در تهران روبه رو هستیم اظهار کرد: شهرداری توسعه فضای سبز تهران را در بخش برون و درون شهری در دستور کار جدی خود قرار داده و بر این اساس تا کنون در قالب طرح کمربند سبز، 30 هزار هکتار جنگل کاری حاشیه شهر به انجام رسیده است.

وی ادامه داد: در بخش توسعه درون شهری، احداث پارک های منطقه ای، محله ای و فرامنطقه ای در دستور کار سازمان پارک ها قرار دارد تا به این روش بتوانیم توزیع عادلانه فضای سبز در مناطق شهر تهران را به نحو مناسب اجرایی سازیم.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران افزود: در این راستا تاکنون هزار و 700 پارک محله ای، منطقه ای و فرا منطقه ای در تهران احداث شده و به بهره برداری رسیده است.

مختاری خاطرنشان کرد: توسعه فضای سبز درون شهری یکی از اصلی ترین برنامه های سازمان پارک ها است که در این زمینه می کوشیم فضای سبز را در تمام نقاط شهر ایجاد کرده و جایی از سطح شهر بدون لکه سبز نباشد.

وی تصریح کرد: البته برای ایجاد فضای سبز باید از زمین های بدون معارض و تملک شده توسط شهرداری تهران استفاده کنیم.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران در ادامه توسعه فضای سبز درون شهری را عاملی مطلوب برای کاهش آلودگی هوای شهر دانست و گفت: با توسعه فضای سبز می توان فیلتری را برای تعدیل آلودگی هوای شهر تهران پیش‌بینی کرد و حتی توسعه فضای سبز درون شهری می تواند از گسترش بی رویه شهر و ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری کند.

مختاری افزود: همچنین توسعه فضای سبز در مناطق شهر تهران موجب کاهش سفرهای درون شهری شده و شهروندان می توانند در کوتاه ترین زمان ممکن به فضای سبز مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند.