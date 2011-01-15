تصادفات درون شهری در اردبیل 50 درصد کاهش یافت

سرهنگ سهراب حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: در عین حال تصادفات برون شهری استان در 9 ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل 9 درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه بر اثر تصادفات برون شهری در این مدت دو نفر بیشتر از مدت مشابه سال قبل در این استان کشته شده اند، اضافه کرد: بیشترین خسارات جانی تصادفات جاده ای در شمال این استان رخ داده است.

سرپرست پلیس راهور استان اردبیل بیان کرد: در طی این مدت در محور اردبیل - سراب و اردبیل - خلخال با کاهش تصادفات منجر به فوت بودیم، این در حالی است که در محور اردبیل - پارس آباد و مشگین شهر با افزایش مواجه شده ایم.

وی عدم توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی شهروندان این منطقه، تردد ماشین آلات کشاورزی، عدم رعایت ایمنی از سوی موتورسواران، عدم تسلط کافی و ... را از دلایل این افزایش عنوان کرد و ابراز داشت: تصادفات در جاده ای فرعی و روستایی این مناطق نیز افزایش داشته است.

حیدریان اظهار امیدواری کرد که با فرا رسیدن فصل سرما و به دلیل احتیاط بیشتر رانندگان با وجود افزایش خسارت مالی ناشی از تصادفات، میزان خسارات جانی ناشی از تصادفات جاده ای و درون شهری به صورت قابل توجهی کاهش یابد.

وی همچنین با اشاره به بارش برف در اردبیل و محورهای مواصلاتی استان یاد آور شد: در حال حاضر با تلاش عوامل پلیس، راهداری، هلال احمر و... تمام راههای مواصلاتی اصلی و فرعی این استان باز بوده و رفت و آمد در آنها جریان دارد.

سرپرست پلیس راهور استان با اشاره به احتمال تشدید بارندگی و یا شروع کولاک و یخبندان در نواحی کوهستانی، از رانندگان و مسافرانی که قصد تردد در راه های مواصلاتی استان اردیل را دارند خواست زنجیر چرخ و دیگر تجهیزات ایمنی زمستانی به همراه داشته و در مقاطع لازم از آن استفاده کنند.