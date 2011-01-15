52 میلیون تن کالا در بندر شهید رجایی تخلیه و بارگیری شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی اکبر صفایی ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی بیان داشت: طی این مدت 52 میلیون و 230 هزار و 279تن کالای نفتی و غیر نفتی در بندر شهید رجایی تخلیه و بارگیری شد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 10 درصدی را نشان می دهد.

وی گفت: از این میزان 33 میلیون و 33 هزار و 950 تن غیرنفتی می باشد که 19 درصد رشد داشته است.

صفایی اضافه کرد: در این مدت همچنین 15 میلیون و 351 هزار و 225 تن کالای غیر نفتی از طریق بندر شهید رجایی به خارج از کشور صادر شد که با رشد چشمگیر 57درصدی مواجه بوده است.

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به کاهش سه درصدی واردات کالاهای غیر نفتی از این بندر میزان آن را 13 میلیون و 853 هزار و 650 تن عنوان کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از رشد 34 درصدی ترانزیت کالاهای غیر نفتی از طریق این بندر خبر داد و گفت: طی این مدت یک میلیون و 498 هزار و 130 تن کالای غیر نفتی از طریق این بندر ترانزیت شده است.

صفایی خاطرنشان کرد: تخلیه و بارگیری کالا در این بندر طی 9 ماهه گذشته به رقم یک میلیون و 808 هزار و 85 TEU کانتینر رسید که هشت درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد نشان می دهد.

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به عملکرد تخلیه و بارگیری مواد نفتی در این بندر گفت: طی 9 ماهه گذشته منتهی به ابتدای دی ماه، 19میلیون و 196 هزار و 329 تن مواد نفتی از طریق این بندر تخلیه و بارگیری شد که با کاهش چهار درصدی روبرو بوده است.

وی میزان ترانزیت این مواد را در این بندر 92 هزار و 498 تن عنوان کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 87 درصد رشد داشته است.