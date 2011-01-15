به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه گروهی "تلویزیون" عصر روز گذشته، جمعه 24 دی ماه در نگارخانه محسن گشایش یافت.

در این نمایشگاه که با مدیریت پیمان شفیعی زاده برپا شده است، 19 اثر از 19 هنرمند با تکنیک آزاد و از طراحی تا ویدیوآرت به نمایش در آمده است.

ایمان صفایی با چیدمانی با عنوان "بت" ، نسترن صفایی با چیدمانی بدون عنوان، پیمان شفیعی زاده با تابلو نقاشی "خودت را کنترل کن"، صفاءالدین امامی با چیدمان "کانال سری من"،حامد رشتیان با اینستالیشن " زنده باد پروپاگاندا"، وحید دانایی فرد با تابلو نقاشی "من عاشق عوض کردن کانال تلویزیون هستم"، سهراب مصطفوی کاشانی با طراحی "ویدئو در جریان"، پیمان هوشمندزاده با اثر مفهومی "زیر پاشنه پا" ، بابک کاظمی با عکس‌های بدون عنوان، محسن یزدی پور با عکس بدون عنوان "از مجموعه کودکی"، امیرحسین بی پروا با چاپ دیجیتال "فرهنگ آر. جی. بی"، فرشاد تفرجی با ویدئو آرت "تلویزیون و من"، مهران مهاجر با عکس بدون عنوان " از مجموعه چراغ خاموش، اتاق تاریک"، امیرعلی قاسمی با ویدئو چیدمان "تلویزیون و انیمیشن"، محمد فاتحی با اثر مفهومی "ویژن"، یاسر میرزایی با تابلو نقاشی "جعبه شماره 21"، امید مهدی زاده با اثر مفهومی "نابودگر5"، امین دوایی با ویدئو چیدمان بدون عنوان و محمود نورایی با کانسبت "هنر تفننی" آثار خود را در معرض دید علاقمندان قرار دادند.

همچنین قرار است نشست تئوریک این نمایشگاه با عنوان "تلویزیون به مثابه اتوپیا" با سخنرانی صالح نجفی روز دوشنبه 27 دی ماه از ساعت 18 تا 20 در نگارخانه محسن برگزار شود. نشست با هنرمندان این نمایشگاه نیز روز دوشنبه، 4 بهمن ماه از ساعت 18 تا 20 در محل این نگارخانه واقع در خیابان ظفر، خیابان ناجی، خیابان فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، پلاک 42 برگزار می‌شود.

