ارزش بورس تهران به بیش از 933 هزار میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز کاری هفته جاری سهامداران در 11هزار و 826 بار معامله 130 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 425 میلیارد و 338 میلیون ریال در بورس اوراق بهادار تهران مبادله کردند.

کارگزارن بازار سرمایه در نخستین روز هفته جاری در حالی دست از رقابت برای معامله سهام شرکت‌ها کشیدند که ارزش بازار سهام با کاهش 1137 میلیارد ریالی به 933 هزار و 280 میلیارد ریال رسید.

در پایان معاملات امروز شاخص کل با 53 واحد کاهش نسبت به روزکاری قبل، عدد 19 هزار و 705 واحد را نشان می‌دهد، این در حالی است که در مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 30 شرکت بزرگ با افت 3.7 واحدی به عدد 1180 واحد رسید.

در عین حال شاخص آزاد شناور به 24 هزار و 850 واحد رسید که نسبت به روز چهار‌شنبه 22 دی‌ماه امسال 42 واحد کاهش داشته است.

شاخص بازار اول هم امروز عدد 16 هزار و 377 واحد را نشان می دهد که این رقم نسبت به روزکاری قبل 33 واحد افت دارد. در معاملات بازار دوم، شاخص این بازار با کاهش 164 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 26 هزار و 789 واحد توقف کرد.