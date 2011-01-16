دانشگاه تفرش میزبان مسابقات جهانی فیزیک/ حضور 50 کشور در مسابقات

دکتر محمد اسماعیل کفایتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات برگزاری مسابقات داخلی و جهانی فیزیک افزود: مسابقات داخلی فیزیک سال گذشته در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد و امسال در دانشگاه تفرش برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه مسابقات داخلی فیزیک از 3 بهمن ماه سال جاری برگزار می شود، اظهار داشت: مسابقه داخلی بر اساس استاندارد جهانی برگزار می شود و تیم های منتخب مسابقات داخلی به مسابقات جهانی راه می یابند.



دبیر مسابقات کاپ جهانی فیزیک، به نحوه برگزاری این مسابقه اشاره کرد و ادامه داد: این مسابقات در سال گذشته در دانشگاه وین اتریش برگزار شد و این دوره از مسابقات نیز در روز 21 تیرماه سال آینده در دانشگاه تفرش با حضور 50 تیم از 50 کشور دنیا برگزار می شود.



وی با تاکید بر اینکه دو مسابقه داخلی و جهانی فیزیک در سطح دانش آموزی برگزار می شود، خاطر نشان کرد: مسابقات کاپ جهانی فیزیک، به زبان انگلیسی برگزار می شود و دانش آموزان باید مسلط به زبان انگلیسی و فیزیک باشند از این رو لازم است تا مجری این مسابقات دانشگاه ها باشند تا با دانش آموزان با راهنمایی اساتید مطالعات خود را اجرایی کنند.



کفایتی با اشاره به نحوه برگزاری مسابقات کاپ جهانی فیزیک، یاداور شد: پس از برگزاری مسابقه، برای سال آینده تعدادی سئوال طرح و به دانش آموزان ارائه می شود. دانش آموزان یک سال فرصت دارند تا به این سئوالات پاسخ دهند. دانش آموزان برای حل مسایل می توانند از اساتید دانشگاه ها و استفاده از امکانات آزمایشگاهی دانشگاه ها بهره مند شوند و در روز مسابقه در چالش فیزیک تحت عنوان physics fight به رقابت بپردازند.



معاون فرهنگی دانشگاه تفرش با تاکید بر اینکه مسابقات کاپ فیزیک شفاهی و به صورت تیمی برگزار می شود، اضافه کرد: تیم های شرکت کننده پس از انجام مطالعات خود، نتایج تحقیقات خود را به زبان انگلیسی ارائه می کنند. گروه دیگری نیز اقدام به نقد گزارش تیم ها می کند در عین حال تیم داوران نیز به ارزیابی و امتیاز دهی تیم ها می پردازد و تیم های اول تا سوم را معرفی می کنند.



وی با بیان اینکه از هر کشور تنها یک تیم در مسابقات راه می یابد، گفت: این مسابقات به منظور شناسایی و جذب دانش آموزان نخبه برگزار می شود.



به گفته دبیر مسابقات کاپ جهانی فیزیک، در مسابقات داخلی فیزیک 25 تیم ثبت نام کردند و تیم های برتر به مسابقات کاپ جهانی راه می یابند.