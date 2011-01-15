زنگ هوای پاک در 2600 مدرسه چهارمحال و بختیاری نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، زنگ هوای پاک به صورت نمادین با حضور معاون توسعه و منابع انسانی استاندار صبح امروز در مدرسه حاج عباس صفرپور شهرکرد نواخته شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: حفظ هوای پاک برای ادامه حیات انسان‌ها در سال‌ها و قرن‌های آینده وظیفه بشر امروز است.

حسن طاهری اظهار داشت: آلودگی هوا زمینه بروز برخی بیماری‌های قلبی، تنفسی، ریوی و عروقی را به شدت افزایش داده است به صورتی که این آلودگی‌ها به بیماری‌های روحی نیز دامن زده است.

وی با اشاره به اهداف نامگذاری هفته هوای پاک، افزود: اهمیت حفظ منابع طبیعی و ملی، صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی و استفاده مطلوب و بهینه از منابع موجود از مهم‌ترین اهداف نامگذاری هفته هوای پاک است.

طاهری با تأکید بر ضرورت تلاش افراد جامعه در راستای جلوگیری از آلودگی هوا، گفت: برهمین اساس لازم است تا با برنامه‌ریزی‌ها و اندیشیدن تدابیر ویژه زمینه توسعه و نهادینه سازی این فرهنگ فراهم شود.

وی با بیان اینکه مطبوعات نقش مؤثری در راستای اطلاع رسانی به‌منظور فراهم‌سازی حفظ هوای پاک بر عهده دارند، گفت: به طور قطع و یقین تخریب محیط زیست خیانت به آیندگان و حفظ آن بزرگ‌ترین خدمت به نسل‌های آینده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری ابراز داشت: در حال حاضر مشکلات عدیده‌ای در بحث آلودگی هوا شامل روند رو به افزایش تعداد خودروها، افزایش مصرف سوخت، تمایل به استفاده از خودروهای شخصی و ایجاد ترافیک‌های سنگین شهری و بین شهری همچنین استفاده از خودروهای فرسوده و نیمه فرسوده و ماشین‌هایی که نقایص فنی دارند وجود دارد.

وی استفاده از انرژی نو از جمله انرژی خورشیدی، باد، زمین گرمایی و هسته‌ای از راه‌کارهای مقابله با آلودگی عنوان کرد و افزود: استفاده از انرژی‌های فسیلی علاوه بر افزایش آلودگی در محیط تجدیدناپذیر هستند.

طاهری اضافه کرد: تقویت و استفاده از تکنولوژی و علم روز با تجهیزات قوی‌تر بر روی خروجی‌های صنایع از دیگر راه‌کارهای عمده کاهش آلودگی هوا در محیط زیست است که بر همین اساس درخت‌کاری و افزایش سرانه فضای سبز در محیط زیست می‌تواند آلودگی هوا را کاهش دهد.

وی ادامه داد: ایجاد گشت‌های ثابت و سیار، استفاده از همیاران و پزشکان، اجرای آزمایشهای مستمر از رودخانه‌ها و منابع آبی، نمونه‌گیری از پساب‌های صنعتی و تصفیه‌خانه‌های انسانی، آزمایش و مقایسه آن با استانداردهای موجود از جمله راهکارهای نظارتی مداوم این اداره کل بر حراست از منابع آبی، خاکی استان است.

طاهری تأکید کرد: البته داشتن هوایی پاک و سالم نیازمند انجام اقداماتی است که می‌طلبد علاوه بر دستگاه‌ های اجرایی شهروندان نیز تعامل و همکاری بسیار تنگاتنگی با مسئولان ذیربط داشته باشند.