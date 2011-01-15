سینمای فرانسه در سال 2010 ، 261 فیلم تهیه کرد

به گزارش مهر از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا این تعداد نسبت به سال گذشته رشدی 5/13 درصدی را نشان می دهد.سال گذشته 230 فیلم سینمایی در فرانسه تولید شد.



به گزارش مرکز فیلم و تصاویر متحرک فرانسه در مجموع 44/1 میلیارد یورو روی این فیلم ها سرمایه گذاری شده که نسبت به سال 2009 رشدی 31 درصدی را نشان می دهد.



آمار منتشر شده حاکی از آن است که تولیدات مشترک سینمای فرانسه با دیگر کشورها رشد چشمگیری را نشان می دهد.118 عنوان فیلم از محصولات سال گذشته سینمای فرانسه به طور مشترک با دیگر کشور های جهان تولید شده اند.در سال 2010 تعداد فیلم هایی که به طور کامل در فرانسه تولید شده اند از 137 عنوان در سال 2009 به 143 عنوان رسیده است.



در نهایت 203 عنوان فیلم تماما در فرانسه فیلمبرداری شده اند که این رقم نیز رشد چشمگیری را نشان می دهد.



دوازده فیلم پر هزینه سینمای فرانسه هر یک بالای 15 میلیون یورو بودجه داشته اند که 3/25 درصد سرمایه گذاری در سینمای فرانسه را به خود اختصاص داده اند.به این ترتیب سال 2010 را می توان سالی خوب برای سینمای فرانسه ارزیابی کرد.