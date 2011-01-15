فعال سازی انجمنهای ورزشی در دانشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترمحمد کشتی دار در دومین جلسه شورای راهبردی وزارت علوم ضمن تشریح فعالیت های کمیته های مختلف شورای راهبردی ورزش دانشگاهی، اظهار داشت: این کمیته ها همسو با سیاست های ورزش دانشجویی، در جهت مهیا ساختن بستری مناسب در ارائه سیاست های کلان ورزش دانشگاهی گام بر می دارند.

وی افزود: فعال سازی انجمن های ورزشی اداره کل تربیت بدنی، بازبینی اساسنامه انجمن های ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از جمله اقدامات این شورا است که می تواند راهگشای بسیاری از مسائل باشد.

مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم گفت: مسئولان انجمن های اداره کل تربیت بدنی بازوان واقعی ورزش دانشجویی و از افراد فرهیخته و صاحب منصب در ورزش کشور هستند.

دکتر کشتی دار همچنین انجمن های ورزشی را با توجه به شاخص های راه اندازی رشته های ورزشی در دانشگاه ها و اثرات معیارهای انتخاب و انتصاب انجمن های ورزشی، برای جامعه ورزش دانشگاهی نوید بخش دانست.