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۲۵ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۰۲

کاهش مصرف انرژی با توسعه بانکداری الکترونیک

عضو انجمن مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن اعلام کرد: با توجه به اینکه انرژی در صنعت بانکداری مانند صنعت ساختمان اتلاف می شود، یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با این موضوع توسعه بانکداری الکترونیک است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد اقدامیان با بیان این مطلب گفت: با توجه به آغاز اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل بالا بودن حجم عملیات مالی خود، باید استفاده از زیرساخت های الکترونیکی صنعت بانکداری را در دستور کار خود قرار دهند.

وی افزود: آغاز این حرکت از سوی تولیدکنندگان موجب خواهد شد تا فرهنگ بانکداری الکترونیکی به دیگر بخشهای جامعه مانند بازار و مصرف کنندگان تعمیم داده شود و از این طریق بخش قابل توجهی از ذخایر انرژی کشور ذخیره خواهد شد.

اقدامیان با بیان اینکه بانکها نیز برای تقویت این بخش باید فرهنگ سازی و امنیت به کارگیری از این خدمات را در دستور کار خود قرار دهند، اظهار داشت: تمرکز بر کانال‌های توزیع جدید، ارائه خدمات اصلاح شده به مشتریان و استفاده از راهبردهای تجارت الکترونیک از مهمترین دستاوردهای این حرکت برای شرکت های تولیدی خواهد بود و برای سیستم بانکی نیز مزیت هایی همچون رقابت یکسان، نگهداری و جذب مشتریان در کمتر از یک سال را در پی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، اقتصاد بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا و بنگاه های اقتصادی آنها بر پایه به کارگیری از خدمات الکترونیکی استوار است و حتی از این طریق، عملیات مالی سنگین خود را نیز انجام می دهند، افزود: توسعه بانکداری الکترونیکی یک گام بزرگ در راستای کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و حتی کنترل قیمت تمام شده محسوب می شود و بنگاه های پیشرو در این بخش باید تلاش کنند فرهنگ به کارگیری از این امکانات گسترش یابد.

اقدامیان اظهار کرد: مزایای بانکداری الکترونیک را می‌توان از دو جنبه مشتریان و مؤسسات مالی مورد توجه قرار داد و از دید مشتریان می‌توان به صرفه جویی در هزینه ها، صرفه جویی در زمان و دسترسی به کانال‌های متعدد برای انجام عملیات بانکی اشاره کرد.

وی با اشاره به مزیت های بانکداری الکترونیک از نقطه نظر مؤسسات مالی گفت: ویژگی هایی چون ایجاد و افزایش شهرت بانک‌ها در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان به رغم تغییرات مکانی بانک ها، ایجاد فرصت برای جستجوی مشتریان جدید در بازارهای هدف، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل از آن جمله است.

عضو خانه صنعت و معدن ایران با تأکید بر ضرورت توجه به موضوع همت مضاعف و کارمضاعف افزود: از آنجایی که همت مضاعف و کار مضاعف از طرف مقام معظم رهبری به عنوان مهمترین دغدغه و راهبرد ملی سال 1389 بیان شده و نیز با توجه به هدفمندی یارانه ها، قطعاً یکی از مخاطبین اصلی این راهبرد، تولیدکنندگان و بانک ها هستند که باید به آن فکر کرده و انشاءالله در جهت تحقق آن حرکت کنیم.

اقدامیان همچنین خاطرنشان کرد: منظور از همت مضاعف و کار مضاعف آن است که نتیجه بیشتری بگیریم، پس ما باید نتایج بالاتر و بیشتر را محور قرار دهیم. یکی از راه های دستیابی به این هدف تغییر روش ها و نگرش ها در فضای کسب و کار به ویژه در بخش صنعت است و در این توسعه، بانکداری الکترونیکی بیشترین سهم را خواهد داشت.

کد مطلب 1232373

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