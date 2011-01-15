کاهش مصرف انرژی با توسعه بانکداری الکترونیک

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد اقدامیان با بیان این مطلب گفت: با توجه به آغاز اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل بالا بودن حجم عملیات مالی خود، باید استفاده از زیرساخت های الکترونیکی صنعت بانکداری را در دستور کار خود قرار دهند.

وی افزود: آغاز این حرکت از سوی تولیدکنندگان موجب خواهد شد تا فرهنگ بانکداری الکترونیکی به دیگر بخشهای جامعه مانند بازار و مصرف کنندگان تعمیم داده شود و از این طریق بخش قابل توجهی از ذخایر انرژی کشور ذخیره خواهد شد.

اقدامیان با بیان اینکه بانکها نیز برای تقویت این بخش باید فرهنگ سازی و امنیت به کارگیری از این خدمات را در دستور کار خود قرار دهند، اظهار داشت: تمرکز بر کانال‌های توزیع جدید، ارائه خدمات اصلاح شده به مشتریان و استفاده از راهبردهای تجارت الکترونیک از مهمترین دستاوردهای این حرکت برای شرکت های تولیدی خواهد بود و برای سیستم بانکی نیز مزیت هایی همچون رقابت یکسان، نگهداری و جذب مشتریان در کمتر از یک سال را در پی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، اقتصاد بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا و بنگاه های اقتصادی آنها بر پایه به کارگیری از خدمات الکترونیکی استوار است و حتی از این طریق، عملیات مالی سنگین خود را نیز انجام می دهند، افزود: توسعه بانکداری الکترونیکی یک گام بزرگ در راستای کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و حتی کنترل قیمت تمام شده محسوب می شود و بنگاه های پیشرو در این بخش باید تلاش کنند فرهنگ به کارگیری از این امکانات گسترش یابد.

اقدامیان اظهار کرد: مزایای بانکداری الکترونیک را می‌توان از دو جنبه مشتریان و مؤسسات مالی مورد توجه قرار داد و از دید مشتریان می‌توان به صرفه جویی در هزینه ها، صرفه جویی در زمان و دسترسی به کانال‌های متعدد برای انجام عملیات بانکی اشاره کرد.

وی با اشاره به مزیت های بانکداری الکترونیک از نقطه نظر مؤسسات مالی گفت: ویژگی هایی چون ایجاد و افزایش شهرت بانک‌ها در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان به رغم تغییرات مکانی بانک ها، ایجاد فرصت برای جستجوی مشتریان جدید در بازارهای هدف، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل از آن جمله است.

عضو خانه صنعت و معدن ایران با تأکید بر ضرورت توجه به موضوع همت مضاعف و کارمضاعف افزود: از آنجایی که همت مضاعف و کار مضاعف از طرف مقام معظم رهبری به عنوان مهمترین دغدغه و راهبرد ملی سال 1389 بیان شده و نیز با توجه به هدفمندی یارانه ها، قطعاً یکی از مخاطبین اصلی این راهبرد، تولیدکنندگان و بانک ها هستند که باید به آن فکر کرده و انشاءالله در جهت تحقق آن حرکت کنیم.

اقدامیان همچنین خاطرنشان کرد: منظور از همت مضاعف و کار مضاعف آن است که نتیجه بیشتری بگیریم، پس ما باید نتایج بالاتر و بیشتر را محور قرار دهیم. یکی از راه های دستیابی به این هدف تغییر روش ها و نگرش ها در فضای کسب و کار به ویژه در بخش صنعت است و در این توسعه، بانکداری الکترونیکی بیشترین سهم را خواهد داشت.