افزایش فرصتهای شغلی در زنبورداری نیازمند کاهش مشکلات است

عفت رئیسی سرحدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بخشی از نیازهای بخش زنبوداری در کشور هنوز تامین نشده و بسیاری از ضرورتها در این زمینه مورد کم توجهی قرار گرفته است که این امر بر مشکلات می افزاید.

وی ادامه داد: زنبورداری از صنایع بسایر مهم است که توجه به آن موجب افزایش تعداد فرصتهای شغلی ایجاد شده می شود و باید این امر همواره در تصمیم گیری ها مد نظر قرار داده شود.

این مسئول اظهار داشت:‌تا کنون، فرصتهای شغلی بسیار زیادی به کمک بخش زنبوداری ایجاد شده و اگر نیازهای این بخش تامین شود، فرصتهای شغلی بیشتری نیز به وجود خواهند آمد و علاقمندان می توانند در این فرصتها مشغول به کار شوند.

اهمیت و نقش زنبور عسل در تغذیه غیرقابل انکار است

رئیسی سرحدی افزود: اهمیت و نقش زنبور عسل در تغذیه غیرقابل انکار است و این امر از نظر علمی به اثبات رسیده که توجه به این مسئله ، کاهش موانع پیش روی فعالیت زنبورداران را بیش از پیش آشکار می کند.

وی اضافه کرد: رشد صنعت زنبورداری برغم موانع و مشکلات پیش رو بسیار قابل توجه بوده و اگر این موانع و مشکلات از میان برداشته شوند، شاهد گسترش کمی و کیفی فعالیتها خواهیم بود.

این مسئول خاطرنشان کرد: یکی از ضرورتها در خصوص فعالیت زنبورداران این است که بخش زنبورعسل حتما باید مستقل شود و امکانات کافی و مورد نیاز را به بهترین نحو در اختیار داشته باشد تا به کمک این امر از حجم موانع و مشکلات پیش روی گسترش فعالیتهای زنبورداری کاسته شود.

وی افزود: اتحادیه زنبورداران ایران زمین برغم مشکلات فروانی روی پای خودش ایستاده و این مجموعه را تا کنون حفظ کرده ایم ضمن اینکه کاهش مشکلات ما و صنعت زنبورداری نیازمند همکاری و تعامل همه دستگاه های ذیربط است.