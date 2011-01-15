برخی انیمیشن ها بیننده را به استفاده از مواد مخدر ترغیب می کند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسفندیاری شنبه در نخستین همایش سازمانهای مردم‌نهاد حوزه مبارزه با مواد مخدر کشورهای عضو اکو با بیان اینکه 90 درصد تریاک در آزمایشگاههای افغانستان به هروئین تبدیل می شود گفت: ایران برای مبارزه با این مواد افیونی هر سه روز دو شهید اهدا می کند در حالی که باید دید چه کسانی از تولید مواد مخدر حمایت کرده و چه کسانی از ترانزیت آن استفاده می‌کنند.

وی افزود: مصرف مواد مخدر هویت ملی و دینی فرد را می‌گیرد لذا بهترین ابزار برای سلطه است ولی باید در نظر داشت سن مصرف کنندگان مواد در کشور پایین آمده و تعداد آنها افزایش یافته است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه نمی‌توان با پرداختن به پیشگیری از اعتیاد، درمان را رها کرد گفت: باید پیشگیری را از خانواده‌ها آغاز کرد که در این بین گاهی اتفاقی می‌افتد خانواده‌هایی که با مواد مخدر آشنا نیستند مشوق استفاده از آن شوند.

وی گفت: به عنوان مثال برخی انیمیشنهای ساخته شده در مبارزه با مواد مخدر آنقدر جذاب هستند که بیننده تشویق می شود از مواد مخدر استفاده کند.

اسفندیاری اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 70 درصد مراکز کاهش آسیب در کشور با گروه‌های خودیار اداره می‌شود که از یک میلیون و 200 هزار معتاد بیش از 350 معتاد بهبود یافته در این مراکز در حال فعالیت هستند لذا برای کمک به سازمانهای مردم‌نهاد در زمینه رفع موانع، صدور مجوز و پرهیز از سختگیریهای بی مورد با رعایت استانداردها اقداماتی موثری انجام می شود.



رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: هر چقدر در حوزه مبارزه با مواد مخدر تلاش کنیم تنها 30 درصد از مواد مخدر قاچاق و ترانزیت را کشف می‌کنیم در حالی که با توجه به کنترل شدید مرزها 60 تا 70 درصد مواد با عناوین مختلف وارد کشور می‌شود.

وی کاهش تقاضا را بهترین راه پیشگیری از مواد مخدر عنوان کرد و افزود: اگر میزان تقاضا را در کشور پایین بیاوریم بر مقدار تولید و توزیع تاثیرگذار دارد و فعالیت آنها نیز کاهش می‌یابد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر کاهش تقاضا عنوان کرد: باید در این حوزه بیش از گذشته فعالیت کنیم و میزان تقاضا را پایین را بیاوریم و کشورهای عضو اکو که فرهنگ مشترک دارند باید با برنامه‌های مشترک تقاضا را کاهش دهند.

