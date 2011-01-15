در آینده نزدیک معاون اجرایی خواهیم داشت/ صالحی قطعاً رای می آورد

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور پس از همایش رسانه ها و ایرانیان خارج از کشور در جمع خبرنگاران حاضر شده و به سئوالات خبرنگاران پاسخ گفت.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر طرح 3 نام باقری، صالحی و ذاکر اصفهانی برای تصدی وزارت خارجه گفت: چنین لیستی موضوعیت ندارد.

مشایی در پاسخ به این سئوال که شانس کدام را بیشتر می بینید گفت: اساسا چنین موضوعی شانسی نیست اما اگر آقای صالحی معرفی شود به اعتقاد بنده قطعا رای خواهد آورد.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مباحثی در رابطه با معرفی معاون اجرایی همانند دولت نهم از منابع مختلف به گوش می رسد آیا دولت قصد دارد این سمت را دوباره احیا وشخصی را برای تصدی این پست معرفی کند گفت: معاونت اجرایی هیچ زمان از بین نرفته بود و فقط برای آن فردی منصوب نشده بود.

وی گفت: معاون اجرایی تنها به خاطر ایجاد هماهنگی های لازم میان دفتر رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور منصوب نشده است و بسیاری از وظایف معاون اجرایی هم اکنون به معاون اول رئیس جمهور تفویض شده است.

مشایی با اعلام اینکه تشخیص آقای رئیس جمهور این بود که فعلا برای ایجاد این هماهنگی ها معاون اجرایی تعیین نشود، گفت: درحال نهادینه کردن روابط میان دفترمعاون اول، معاون اجرایی و رئیس دفترهستیم ولی به احتمال زیاد درآینده معاونت اجرایی خواهیم داشت.

اظهارات مشاور و مسئول دفتر رئیس جمهور درحالی است که هفته قبل ثمره هاشمی دستیار ارشد رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد که احیای معاونت اجرایی ریاست جمهوری در دستور کار دولت قرار ندارد.

پیش ازاین برخی منابع آگاه ازانتصاب حمید بقایی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان گزینه احتمالی این پست خبر داده بودند.