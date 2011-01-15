مجمع عمومی انجمن طراحان فیلم سینمای ایران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور اکثریت قاطع اعضای انجمن طراحان فیلم سینمای ایران به رسمیت رسید، اعضای جدید شورای مرکزی انجمن طراحان فیلم سینمای ایران به مدت دو سال و به ترتیب زیر انتخاب شدند.

پروین صفری،‌ غلامرضا نامی، بهزاد آدینه‌زاده، مجید لیلاجی و بهزاد کزازی (اعضای اصلی شورای مرکزی)، مجید نیامراد و کیوان مقدم (اعضای علی البدل).

همچنین مهری عطائی و مجید اخوان به عنوان بازرسان اصلی و علی‌البدل انجمن انتخاب شدند. شورای مرکزی جدید انجمن طراحان فیلم در اولین نشست خود رئیس، نایب رئیس، خزانه‌دار و سخنگوی خود را انتخاب می‌کند.