حجت الاسلام حسین سبحانی نیا، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره سقوط دولت سعد حریری و استعفای 11 وزیر، اظهارداشت: لبنان دارای دولت مستقل و هویت مستقل در ابعاد مختلف است و به این دلیل خواست همه مردم آن کشور حفظ این استقلال وعدم مداخله غرب در امور داخلی لبنان است اما به دلیل مداخله غرب و آمریکا این موضوع ممکن نیست و این مساله موجبات استعفای وزرای لبنان را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: مداخلات بیش از حد غرب در مسائل منطقه و اینکه آمریکا برای خودش هیچ حد خاصی برای مداخله در امور داخلی لبنان در نظر نگرفته است، باعث شد تا وزاری لبنان در اعتراض به این فشارهای و برای جلوگیری از این حرکت های مداخله جویانه غرب، استعفا دهند.

سبحانی نیا با انتقاد از رفتارهای غرب و مداخله در امور داخلی لبنان، اظهارداشت: این مداخلات در شرایطی انجام می شود که دولت وحدت ملی روی کار آمده است و تمامی مسئولان لبنان به دنبال کاهش مشکلات و ثبات در لبنان و منطقه هستند و همه با زحمت زیاد برای این وفاق تلاش کرده اند.

عضوهیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: مداخلات غرب در لبنان موجب اعتراض مسئولان داخلی این کشور شد و 11 وزیر در آستانه دیدار حریری با اوباما استعفا دادند که نتیجه آن سقوط دولت حریری شد.