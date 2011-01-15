به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیته برگزارکننده رقابت‌های جام ملت‌های آسیا گفت در خصوص تصمیمات شفاف داوری، کمیته انضباطی دخالتی نخواهد کرد.

"توکواکی سوزوکی" در گفتگو با سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا اظهار داشت: بله ما نامه‌ای را از هیئت ژاپنی دریافت کرده‌ایم اما کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا در این خصوص اقدامی نخواهد کرد. تصمیم داور، تصمیمی شفاف بوده است. برای مثال اگر یک بازیکن کارت زرد دریافت کند و به اشتباه نام بازیکن دیگری ثبت شود در این صورت کمیته انضباطی وارد عمل خواهد شد.

محسن ترکی در دیدار تیم‌های سوریه و ژاپن در حالی که مهاجم سوریه در موقعیت آفساید قرار داشت، بی‌توجه به پرچم کمک خود حسن کامرانی‌فر رای به ادامه بازی داد که این امر در نهایت به اخراج دروازه‌بان ژاپن و اعلام یک ضربه پنالتی به نفع سوریه منجر شد.