به گزارش خبرنگار مهر، محمد طالبی در نخستین همایش فرصتهای سرمایه گذاری در شیلات گفت: سیاستهای اصل 44 به عنوان یک اهرم نقطه عطفی در رشد و توسعه اقتصاد کشاورزی به خصوص در بخش شیلات به شمار می رود اما باید ضروریات آن مشخص شود.

وی افزود: الگوی مصرف آب در توسعه آبزی پروری و شیلات مهمترین مسئله است و باید با استفاده از روشهای کم مصرف توسعه شیلات را مد نظر قرار داد.

مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به سیستمهای نوین سرمایه گذاری برای مصرف بهینه آب تصریح کرد: باید تکنولوژی های جدیدی را برای رفع محدودیتها در شیلات پیاده کنیم.

طالبی با بیان اینکه بانک کشاورزی برای این امر اعلام آمادگی می کند، گفت: پرورش ماهی در قفس، سازه های خاکی و بتنی، گزینه ای است که با توجه به دو میلیون و 700 کیلومتر مربع ساحل آبی فرصت خوبی به شمار می رود.

مدیر عامل بانک کشاورزی با اشاره به اینکه صید در آبهای دور فرصت خوبی است، گفت: متاسفانه از این روش استفاده کمی می شود که باید سرمایه گذاری های زیادی در آینده برای آن انجام شود.

طالبی با اشاره به جلسه مشترک بانک کشاورزی و سازمان شیلات گفت: یکی از محورهای مورد توجه در این جلسات پرورش ماهی در قفس بود که به نتایج خوبی هم در زمینه سرمایه گذاری دست پیدا کردیم.

وی به محدودیتهای این پروژه اشاره کرد و گفت: برخی محدودیتها مانند تامین بچه ماهی برای پرورش و آبهای ساحلی که متولیان متعددی دارند شناسایی شده و سازمان شیلات آمادگی دارد که این مشکلات را حل کند.

طالبی تصریح کرد: پرورش ماهیان خاویاری با هدف تولید گوشت موضوع مهمی است که برای بانک کشاورزی هم اهمیت دارد.

وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در زمینه ماهیان خاویاری دیربازده است، گفت: بانک آمادگی ارائه تسهیلات در این زمینه را دارد اما نیاز به کمکهای اعتباری دولت برای سرمایه گذاری در این زمینه است.

مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به مزارع پرورش میگو، گفت: 7 هزار هکتار مزرعه پرورش میگو در کشور وجود دارد که 3 هزار هکتار آن در دست مطالعه و 4 هزار هکتار نیز به بهره برداری رسیده است اما از تمامی ظرفیتهای آن تاکنون استفاده نشده که فرصت خوبی برای پرورش ماهیان است.