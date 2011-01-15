به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی باقرزاده قبل از ظهر شنبه در مراسمی که به مناسبت هفته شورا‌ها در مدرسه دخترانه قائمیه قم برگزار شد، طرح تحول آموزشی در نظام آموزش و پرورش کشور را طرحی جامع برگرفته از الگوهای اسلامی عنوان کرد و بیان داشت: در این طرح شالوده هدف گذاری برنامه‌های درسی، بر اساس علم، عمل و اخلاق مبتنی بر تفکر و ایمان بنا شده است و رابطه با خلقت، خالق و خود مد نظر قرار گرفته می‌شود.



وی تصریح کرد: این افق در نظام آموزش و پرورش کشور ممکن است سال‌ها طول بکشد و این به منزله یک معماری ایرانی اسلامی در ساختار آموزش و پرورش می‌باشد.



رئیس مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش با تشریح ابعاد مختلف طرح تحول نظام آموزش کشور گفت: در این طرح مأموریت مدرسه از یک نهاد سوادآموزی به سمت کانون تعلیم و تربیت محله در حال تغییر است، در جهت رفع نیازهای روحی و اختلالات رفتاری بر بکارگیری مشاوران در مدارس تأکید شده، ۱۰ هزار مدرسه قرآنی در کشور تشکیل شده است، اجباری شدن ورزش شنا در مدارس ابتدایی، توصیفی شدن نظام ارزش گذاری و حذف نمره در ارزشیابی‌ها، تاکید بر امر ورزش مدارس با استخدام ۱۵ هزار مربی تربیت بدنی، حذف کنکور و... بخشی از اقدامات دیده شده در این طرح عظیم تحولی است.



وی به اقدامات در نظر گرفته شده در این طرح در حوزه مدارس روستایی اشاره کرد و افزود: در این حوزه با وجود تلاش‌های انجام گرفته هنوز فاصله زیادی بین مدارس در روستا‌ها و شهر‌ها وجود داشت و عدالت آموزشی مورد تاکید نظام، تا کنون محقق نشده نبود که در این طرح با راه اندازی ۸ هزار مجتمع مدارس روستایی این مسئله تا حد زیادی مرتفع خواهد شد.



نباید آموزش و پرورش را یک امر مصرفی بدانیم



باقرزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه امروز در کشور، آموزش و پرورش در کانون توجه قرار دارد، اظهار داشت: نباید آموزش و پرورش را یک امر مصرفی بدانیم بلکه این نظام، یک مقوله تولیدی، مولد سرمایه اجتماعی و یک امر حاکمیتی است و مسئله طرح تحول آموزشی امروز در راس مسائل کشور قرار دارد و از نشانه‌های آن می‌توان به این موارد اشاره کرد که تدوین و بررسی مفاد این طرح تحول در دستور کار اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی و در برنامه کاری مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.



وی اضافه کرد: در ایام تصویب قانون برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی نیز موادی که مربوط به این طرح تحولی بوده بالا‌ترین میزان حضور نمایندگان مجلس را داشته است و بالا‌ترین میزان رای نیز مربوط به ماده ۲۳ مبتنی بر تأمین ظرفیت نرم‌افزاری آموزش و پرورش و ماده ۲۷ مبتنی بر تأمین ظرفیت‌های سخت‌افزاری آن بوده است که باید در طول برنامه پنجم توسعه، افزایش پیدا کند.



رئیس مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش در ادامه سخنان خود به سالروز تشکیل شوراهای آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: اساس تشکیل این شورا‌ها، استفاده از ظرفیت‌های پیدا و پنهان جامعه برای خدمت به آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت فرزندان است.



وی مدارس غیردولتی را الگویی جامع از مشارکت مردم در عرصه تعلیم و تربیت عنوان کرد و افزود: بهبود کیفیت آموزشی و پرورشی در مدارس غیردولتی و استفاده از ظرفیت مناسب قانون تشکیل این مدارس از برنامه‌های مهم ارتقاء مدارس غیردولتی است و در حال حاضر نیز ۱۵ هزار مدرسه غیردولتی در کشور وجود دارد که سالانه هزار میلیارد تومان در آن‌ها از سوی مردم هزینه می‌شود.



فعالیت یک‌هزار و ۹۰۰ مدرسه هیئت امنایی در کشور



باقرزاده در ادامه از فعالیت یک‌هزار و ۹۰۰ مدرسه هیئت امنایی با ظرفیت بیش از ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در کشور خبر داد و گفت: در این مدارس به جای اینکه مدرسه قائم بر مدیر باشد کار‌ها با همکاری ۹ نفر دیگر و با مشارکت آنان و والدین دانش آموزان انجام می‌شود و این در تامین و تقویت بنیه مالی آموزش و پرورش و کیفیت امکانات آموزشی نقش مهمی دارد و مدارس غیردولتی و هیئت امنایی یک فرصت است که باید مراقب بود که به تهدید تبدیل نشود.



معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین بر بحث آموزش و پرورش کیفی تأکید کرد و اظهار داشت: آموزش و پرورش از گران‌قیمت‌ترین خدماتی است که دولت ارائه می‌کند که حتی از تامین امنیت و بهداشت و درمان نیز پرهزینه‌تر می‌باشد اما این امر نباید در ارائه با کیفیت این خدمت خلل وارد نماید و برای این کار باید مشارکت علمی، فکری و مالی مردمی به خدمت گرفته شود تا کار‌ها در حد بهتری ارائه گردد.



وی در پایان از کسب رتبه نخست کشوری، اداره کل آموزش و پرورش استان قم در بخش شورا‌ها و طرح جامعه مدارس غیردولتی تقدیر کرد.