زنگ هوای پاک در مدارس استان البرز نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مدیرکل آموزش و پرورش البرز درمراسم هفته هوای پاک که در مجتمع آموزشی دخترانه راهنمایی شهید چمران ناحیه چهار آموزش و پرورش برگزار شد، گفت: توجه به هوای پاک برای سلامتی نسلهای آینده ضروری است و باید تلاشهای زیست محیطی در این راستا ادامه داشته باشد.

اکبر حلیمی ادامه داد: اولین روز از هوای پاک بنام آموزش هوای پاک نامگذاری شده وباید به اهمیت این امر به شکل کامل واقف باشیم و از نقش هوای پاک در زندگی غافل نشویم.

این مسئول عنوان کرد: در گذشته، کرج یکی از خوش آب و هواترین منطقه کشور بوده اما به مرور زمان از این حالت فاصله گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: شاهد هستیم که گاهی به دلیل افزایش آلودگی، تمامی فعالیتهای شهر تعطیل می شود که این امر، خسارتهای مالی فراوانی را به دلیل تعطیل کردن ادارات در پی دارد ضمن اینکه به دلیل تعطیلی مدارس، خسارتهای معنوی را نیز به همراه دارد.

مکانیزمهایی طراحی شود تا از آلودگی های زیست محیطی جلوگیری به عمل آید

این مسئول یادآور شد: پیشرفت صنعت و توسعه جزو ویژگیهای زندگی امروز است ولی باید در کنار تولید، ابزار و مکانیزمهایی نیز طراحی شود تا از ایجاد آلودگی های زیست محیطی جلوگیری شود.

حلیمی افزود:‌ در دو قرن اخیر به دنبال ماشینی شدن زندگی، علاوه بر ترویج مصرف گرایی، محیط زیست در معرض خطر قرار گرفت که این امر بسیار حائز اهمیت است.

وی اضافه کرد:‌ نباید زندگی بشر به سمتی برود که با پیشرفت فناوری شاهد حرکاتی غیرمسئولانه و غیرمتعهدانه نسبت به محیط زیست باشیم زیرا این امر به محیط زیست آسیب می زند.