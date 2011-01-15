نمایندگان کشورهای خارجی وارد مجتمع هسته ای اراک شدند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان مرکزی نمایندگان تروئیکای جنبش عدم تعهد گروه 77 اتحادیه عرب سازمان کنفرانس اسلامی و برخی دیگر از کشورها از جمله ونزوئلا و سوریه به منظور بازدید از تاسیسات هسته ای جمهوری اسلامی ایران صبح امروز وارد تهران شده و سپس عازم شهر اراک شدند و دقایقی پیش در نخستین برنامه برای بازدید از سایت آب سنگین اراک وارد این مجموعه شدند.

این افراد به نمایندگی از بیش از 120 کشور جهان ضمن استقبال از دعوت جمهوری اسلامی ایران برای انجام بازدید از تاسیسات هسته ای اش عازم جمهوری اسلامی ایران شده اند.

کشورهای چین و روسیه نیز از این دعوت استقبال کرده بودند اما به دلیل عدم هماهنگی زمانبندی سفر در این برنامه حضور ندارند.

نمایندگان کشورهای خارجی قرار است تا دقایقی دیگر از مجموع آب سنگین اراک و راکتور اراک بازدید کنند.

نمایندگان کشورهای خارجی قرار است فردا از مجموع غنی سازی اورانیوم در نطنز نیز بازدید داشته باشند.

علی اکبر صالحی سرپرست وزارت خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی و علی اصغر سلطانیه نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در این برنامه حضور دارند و سفرای خارجی را همراهی می کنند.