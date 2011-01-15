63 درصد ساخت و سازهای حاشیه بیرجند تا پایان سال تخریب می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قاسم‌ زاده نداف ظهر شنبه در نشست خبری که در خصوص حاشیه نشینی بیرجند در فرمانداری برگزار شد، شش منطقه دهلکوه، دستسگرد، حسین آباد، چهکند، امیرآباد و حاجی آباد را از جمله مناطق حاشیه نشینی بیرجند عنوان کرد و اظهار داشت: 63 درصد از این مناطق که فاقد سکونت هستد تا پایان سال جاری تخریب خواهند شد.

وی با بیان اینکه 37 درصد باقیمانده از ابتدای سال آینده به مدت شش الی هشت ماه فرصت جابجایی خواهند داشت، افزود: در راستای ساماندهی این اقشار به واجدین شرایط زمین و وام مسکن مهر جهت تهیه مسکن مسکن واگذار می شود.

باید با حاشیه نشینان بیرجند برخورد جدی شود

قاسم‌ زاده نداف با اشاره به اینکه نخستین فاز برخورد با حاشیه ‌نشینی از ماه جاری در دستور کار جدی قرار دارد، گفت: در حال حاضر مقدمات کار و بخشهای حقوقی در این زمینه به اتمام رسیده و این آخرین هشدار است .

وی اضافه کرد: کسانی که به صورت غیرقانونی و غیرضابطه ‌ای زمین‌های بیرجند را تغییر کاربری داده و به مردم فروخته ‌اند مجازات می‌ شوند و این افراد چه جزو ساختار دولتی و چه غیردولتی باشند به مردم معرفی خواهند شد

قاسم‌ زاده نداف در خصوص خدمات روبنایی مناطق حاشیه نشین، تصریح کرد: در حال حاضر امتیازات آب، برق و تلفن جدید در این مناطق داده نخواهد شد اما مشترکین قبلی می توانند تا پایان سال از این امتیازات استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه مناطق فاقد مسکن در حاشیه شهر به طور کامل کارشناسی و شناسایی شده اند، افزود: تیم هایی روزانه به صورت مستمر از این مناطق بازدید می کنند.

قاسم‌ زاده نداف از تخریب چهارچوب های ساخت شده توسط افراد سودجود در حاشیه شهر بیرجند در ساعت سه بامداد امروز خبر داد و گفت: این مناطق فاقد مسکن بوده و فاقد مالک است که تخریب شده است.

فرماندار بیرجند با اشاره به اینکه هم اکنون حدود 500 خاوار غیر مجاز در حاشیه شهر بیرجند ساکن شده اند، افزود: بیشترین کشفیات مواد مدخدر، ناهنجاریها و آسیب های اجتماعی در این مناطق گزارش شده است.

معاون عمرانی فرماندار بیرجند نیز در این نشست با بیان اینکه حدود 150 هکتار وسعت محدوده ساخت و سازهای غیر مجاز در بیرجند وجود دارد، گفت: این وسعت خارج از محدوده طرح مصوب روستاهای حاشیه شهر است.

مهدی رونقی اظهار داشت: فقط در حاجی آباد بیرجند 82.5 هکتار غیر مجاز است و این در حال است که محدودده مصوب این روستا 48.4 هکتار بوده است.

معاون عمرانی فرماندار بیرجند به معضلات اجتماعی و اقتصادی حاشیه نشینی اشاره کرد و یادآور شد: در سال گذشته یک میلیارد ریال فقط صرف اصلاح شبکه داخل روستاهای حاشیه شهر شده است.