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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۹:۱۷

ساخت یک مسجد از سوی تاجر هندو

یک تاجر هندو مستقر در قطر قصد دارد مسجدی در شهر کرالا هندوستان بنا کند تا به ترویج و ارتقای هماهنگی اجتماعی کمک کند، این مسجد در صورت ساخت به نخستین مسجدی تبدیل می‌شود که طی 1200 سال گذشته از سوی یک هندو بنا شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، چریل کریشنا منون از تاجران مطرح کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت: ساخت این مسجد در جریان است و ساختمان آن ظرف دو تا سه ماه آینده تکمیل می شود. بیش از 400 نفر می توانند در یک زمان در شبستان اصلی مسجد نماز بخوانند.

منون اظهار داشت: مسجد چرامان که اواخر قرن هشتم میلادی از سوی حاکم "چرا" ساخته شد نخستین و تنها مسجدی است که در شهر کرالا از سوی یک هندو برای مسلمانان ساخته شده است.

این تاجر هندو که در سال 2006 و 2009 برای انجام خدمات اجتماعی خود مورد تجلیل قرار گرفته گفت: تا کنون نامه هایی از رهبران دینی مسلمانان و علمای مسلمان دریافت کرده ام و آنها با ساخت آن موافقت کرده اند. خداوند یکتاست و ما باید به همه ادیان احترام بگذاریم و در ارتقای جایگاه آنها کوشش کنیم.
 

کد مطلب 1232440

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