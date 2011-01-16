ساخت یک مسجد از سوی تاجر هندو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، چریل کریشنا منون از تاجران مطرح کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت: ساخت این مسجد در جریان است و ساختمان آن ظرف دو تا سه ماه آینده تکمیل می شود. بیش از 400 نفر می توانند در یک زمان در شبستان اصلی مسجد نماز بخوانند.

منون اظهار داشت: مسجد چرامان که اواخر قرن هشتم میلادی از سوی حاکم "چرا" ساخته شد نخستین و تنها مسجدی است که در شهر کرالا از سوی یک هندو برای مسلمانان ساخته شده است.

این تاجر هندو که در سال 2006 و 2009 برای انجام خدمات اجتماعی خود مورد تجلیل قرار گرفته گفت: تا کنون نامه هایی از رهبران دینی مسلمانان و علمای مسلمان دریافت کرده ام و آنها با ساخت آن موافقت کرده اند. خداوند یکتاست و ما باید به همه ادیان احترام بگذاریم و در ارتقای جایگاه آنها کوشش کنیم.

