معوقه بازنشستگان آموزش و پرورش تا پایان سال پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلال رحیمی ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در باشگاه فرهنگیان ساری اظهار داشت: انقلاب اسلامی که به تاسی از انقلاب کربلا بود بر سه رکن اسلام، رهبری و مردم مسلمان استوار شد.

وی با بیان اینکه هماهنگی این سه رکن باعث به ثمر رسیدن انقلاب شد، افزود: هرچه در دنیا پیش می رویم امت پیامبر اسلام بیشتر شده و دانشمندان بیشتری در مقابل دین اسلم سر تعظیم فرود می آورند.

رحیمی با اشاره به اینکه دشمنان برای از بین بردن انقلاب، تلاش فراوانی کردند، اظهار داشت: چون سه رکن انقلاب ما مثلث نفوذ ناپذیر بود، دشمنان راه به جایی نبرده و پس از جنگ نظامی، به جنگ فرهنگی روی آوردند.

وی با بیان اینکه تابع ولایت هستیم و ایران کشور ممتازی است، تصریح کرد: اختلاف سلیقه در برخی موارد طبیعی است.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: اگر مسئولی قدر شهدا را نداند ناجوانمرد است.

وی خاطرنشان کرد: در رژیم گذشته آمریکایی ها ملت ما را با سگ برابر می دانستند و امروز ما سران آمریکا را با سگهای خود برابر می دانیم.

رحیمی با بیان اینکه احکام مناطق محروم در این ماه باید صادر شود، افزود: بیمه طلایی بازنشستگان قولی از سوی وزیر است و معوقه بازنشستگان هم تا پایان سال جاری پرداخت می شود.

وی گفت: احداث چهار هزار سالن ورزشی، 400 استخر شنا و 400 کتابخانه و 20 هزار نمازخانه از برنامه های در دست اقدام وزارت آموزش و پرورش است.

رحیمی با تاکید بر تجهیز و تقویت هشت هزار مجتمع آموزشی سراسر کشور اظهار داشت: 70 هزار مدرسه تحت پوش اینترنت ملی قرار گرفته که باید اهتمام بیشتری به این حوزه شود.

وی با بیان اینکه کارت ضیافت ، طرحی است که ابتدای سال نو به دست معلمان می رسد تصریح کرد: سال گذشته 250 هزار نفر به راهیان نور فرستادیم و امسال بنا داریم تا 600 هزار نفر افزایش دهیم.

در این مراسم فیاضی مدیرکل قبلی آموزش و پرورش مازندران به سمت مشاور وزیر در امور آموزشی و پرورشی و محمدعلی امیری به عنوان مدیرکل جدید آموزش و پرورش مازندران منصوب شد.

محمدعلی امیری سابقه 27 سال فعالیت در آموزش و پرورش دارد.