عمل بازسازی لاله گوش برای اولین بار در استان مرکزی انجام شد

پزشک جراح این عمل در خصوص جزئیات عمل به خبرنگار مهر در اراک گفت: این نوع عمل از 5 سالگی به بعد انجام می شود،چراکه 95 درصد رشد لاله گوش تا 5 سالگی انجام می شود.

دکتر رضا بدیعی افزود: این دختربچه بطور مادرزاد فاقد لاله گوش بوده و تنها نرمه گوش داشته که ما توانستیم از طریق برداشتن غضروف دنده،یک لاله گوش بسازیم و آنرا زیر پوست قرار دهیم.

وی ادامه داد:انشاالله تا 3 ماه دیگر پوست ترمیم و یک گوش طبیعی ساخته خواهد شد.

دکتر بدیعی در پایان گفت: در حال حاضر کلیه عمل های بازسازی گوش،حلق و بینی در بیمارستان امیرکبیر اراک انجام می گیرد و دیگر نیازی به انتقال بیماران به شهرهای دیگر نیست.

وی با اشاره به اینکه این عمل برای اولین بار در استان صورت گرفته،دلیل انجام نشدن این نوع عمل ها را در گذشته کمبود امکانات اعلام کرد و افزود: با بازسازی اتاق عمل بیمارستان امیرکبیر و تجهیز آن امکان انجام این نوع عمل فراهم شده است.

وی در پایان گفت: در طول ماه حدود 200 عمل گوش، حلق و بینی معمولی و روزانه یک عمل سنگین در بیمارستان امیرکبیر صورت می پذیرد.