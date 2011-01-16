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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۸:۲۸

تور آسیایی والیبال ساحلی کیش/

دعوت‎نامه مسابقات به کشورهای آسیا و اقیانوسیه ارسال شد

دعوت‎نامه مسابقات به کشورهای آسیا و اقیانوسیه ارسال شد

کمیته والیبال ساحلی فدراسیون والیبال به صورت کتبی همه کشورهای آسیا و اقیانوسیه را برای شرکت در سومین دوره تور آسیایی کیش دعوت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هر یک از کشورهای متقاضی شرکت در مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش تا چهارم اسفندماه فرصت دارند تا آمادگی خود را به کمیته والیبال ساحلی فدراسیون والیبال اعلام کنند.

طبق مقررات کنفدراسیون والیبال آسیا (AVC) هر یک از کشورهای خارجی می‌توانند با دو تیم در مسابقات تورآسیایی والیبال ساحلی کیش شرکت کنند. اما ایران به عنوان میزبان مسابقات با سه نماینده در این رقابت‌ها شرکت خواهد کرد.

دو تیم از دانشگاه آزاد و یک تیم از جزیره کیش به عنوان سه نماینده ایران در سومین دوره مسابقات تور آسیایی والیبال کیش شرکت می‌کنند.

سومین دوره مسابقات تورآسیایی والیبال ساحلی کیش طی روزهای 14 تا 16 اسفندماه برگزار می‌شود. برای این دوره از رقابت‌ها 16 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 1232467

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