تفکر اصیل مسئولانه و بر مبنای ارزشهای انسانی است

دکتر چارلز تالیافرو استاد کالج سنت اولاف مینه‌سوتای آمریکا در مورد تعریف تفکر اصیل و شاخصهای آن به خبرنگار مهر گفت: پرسش در مورد تفکر اصیل پرسشی مهم است. اگر قائل به تفکر اصیل باشیم در این صورت بر وجود تفکر غیراصیل اذعان داشته‌ایم.

وی تصریح کرد: احتمالاً در قرن بیستم بود که فیلسوفانی مشتاق به این بودند که آنچه تفکر آنها است غیر اصیل تلقی شود. این فیلسوفان اگزیستانسیالیست بودند. فیلسوفانی چون سارتر، کامو متعلق به این نحله هستند. اگر کمی به گذشته برگردیم نیچه و کی‌یرکگور را نیز می‌توان نام برد و برشمرد.

مؤلف "راهنمای آکسفورد درباره الهیات" تأکید کرد: همه این فیلسوفان ما را به چالش نسبت به باورها و پرسش از آنچه که نسبت به آن اعتماد و اعتقاد داریم و آنرا درست و اصیل می‌پنداریم دعوت می‌کنند.

این فیلسوف دین معاصر یادآور شد: به نظر می‌رسد تفکر اصیل به معنای تفکری بی غل و غش و ناب و مبتنی بر کمال باشد. این تفکر در معنای حداقلی خود به صداقت در گفتار و پرهیز از فریب و دروغ تأکید دارد. برای نمونه اگر تفکری بکر است شخص به دروغ ادعا نکند که این تفکر از آن اوست.

استاد پیشین دانشگاه آکسفورد با اشاره به اینکه در معنای وسیع تفکر اصیل تلاش برای تفکر مسئولانه بر اساس ارزشهای فردی، گروهی و جهانی است، گفت: برای نمونه اگر من به عنوان یک فرد نیازهای واقعی جامعه خودم را در نظر نداشته باشم در این صورت به طور اصیل نیندیشیده‌ام.

وی در مورد علل نیاز به تفکر اصیل در دوران کنونی یادآور شد: بدون صداقت نمی‌توان با دیگران ارتباط برقرار و گفتگو داشت. از اینرو تفکر اصیل بعنوان تفکری که مبنای آن صداقت است برای ارتباط با سایرین و گفتگو با آنها لازم است.

مؤلف "راهنمایی مقدماتی بر زیبایی شناسی" گفت: در دوره کنونی ابزارها و قدرت ارتباطات در مقایسه با گذشته بیشتر شده است و بر این اساس نیاز به بازشناسی اندیشه و گفتار درست از نادرست بیش از پیش احساس می‌شود.

تالیافرو یادآور شد: تفکر اصیل نه تنها به سبب نیاز ما به صداقت بلکه به سبب نیاز به پاسخگویی در مقابل ارزشهایی که اطرافمان هستند نیز لازم و ضروری است.