"مارآباد" در حال ویرایش نهایی است

حسن محمودی نویسنده و روزنامه‌نگار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مشغول کار روی آخرین کتابم هستم که "مار‌آباد" نام دارد و در حال حاضر مشغول ویرایش نهایی این اثر هستم.

وی گفت: این کتاب در ادامه رویکرد آثار قبلی‌ام قرار می‌گیرد و ساختار و سبک نوشتاری مشابهی با مجموعه داستانهایم دارد. برای فاصله گرفتن از حاشیه‌های احتمالی، داستان را در سرزمینی که در ذهنم خلق کردم پیش برده ام و وقایع و اتفاقات رمان در یک ناکجاآباد جریان می‌یابد.

این نویسنده ادامه داد: تفاوتی که این اثر با کارهای پیشینم دارد این است که روایی تر است و داستانگویی در محوریت رمان کاملا محسوس است منتها فضای اساطیری نوشته‌های قبلی‌ام در "مارآباد" نیز جریان دارد.

مولف کتاب "خون آبی بر زمین نمناک" درباره این رمان گفت: وقایع داستان در یک آبادی به نام مارآباد اتفاق می‌افتد، اما کل مناسبات جهان امروز را در بر می‌گیرد و مارآباد تمثیلی از جهان ماست. ویژگی این کتاب معاصر بودن و امروزی بودن دغدغه‌هایی است که موجب نگارش آن شده است.

محمودی افزود: در نوشتن این رمان تلاش کردم یک دغدغه امروزی را به یک دغدغه ازلی ابدی تبدیل کنم و حکایتهای قدیمی را در قالب امروزی روایت کنم. این کار در حال حاضر در مرحله ویرایش نهایی است و هنوز آن را به ناشر تحویل نداده‌ام. پیش‌بینی می‌کنم اصلاح پایانی این کتاب تا پایان امسال تمام شود.

از حسن محمودی پیش از این آثاری چون مجموعه داستانهای "از چهارده سالگی می‌ترسم"، "وقتی آهسته حرف می‌زنیم المیرا خواب است" منتشر شده است.