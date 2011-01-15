مازندران رتبه دوم تعداد امامزادهای کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، حجت الاسلام سیف الله سهرابی بعد از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از مراحل بازسازی طرح جامع امامزاده عبدالله آمل در جمع خبرنگاران، میانگین پیشرفت فیزیکی طرح جامع بازسازی و بهسازی مقبره امامزاده عبدالله آمل در زمان حاضر را 50 درصد ذکر کرد.

وی مقدار اعتبار در نظرگرفته برای اجرای این طرح را 70 میلیارد ریال اعلام کرد.

وی اظهارداشت: از مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده، برای مرحله اول اجرای این طرح که شامل تهیه طرح و ساختمان امامزاده بوده 10 میلیارد ریال و درمرحله دوم اجرای این طرح که شامل دیوار چینی، نازک کاری، ایجاد تاسیسات و تکمیل ساختمان است،20 میلیارد ریال اعتبار هزینه شد.

وی یادآورشد: طرح جامع بازسازی و بهسازی امامزاده عبدالله آمل در دو طبقه شامل مجموعه فرهنگی، آموزشی، اداری، با هشت هزار و 200 متر مربع زیربنا و صحن این امامزاده نیز با حدود 32 هزار مترمربع در حال اجرا است.

مدیرکل اوقاف وامور خیریه مازندران، اجرای کامل طرح جامع امامزاده عبدالله آمل را نیازمند همکاری بیش از پیش مسوولان و اقشار مختلف مردم ذکر کرد.

سهرابی ادامه داد: در راستای اجرای این طرح، مردم مومن و ولایت مدار مازندران می توانند وجوهات نقدی خود را به شمار حساب 66/17098847 بانک ملت مرکزی آمل و به نام آستانه مبارک امامزاده عبدالله این شهرستان واریز کنند.