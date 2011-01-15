آبیاری تکمیلی برای نجات انجیر استهبان لازم است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علیرضا سپاسخواه بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: یکی از موارد بسیار با اهمیت رسیدگی به وضعیت خشکسالی فارس است که در این راه یکی از موارد بسیار مهم و مورد توجه وضعیت انجیر استهبان است که در حال حاضر 80 درصد از اقتصاد منطقه را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: یکی از مباحث مهم در این خصوص اقدام به آبیاری تکمیلی برای نجات انجیر استهبان است که در این راستا برخی استفاده های نابجا از منابع آب منطقه باعث شده وضعیت آب این منطقه بحرانی شود.

رئیس پژوهشکده ملی مطالعات خشکسالی دانشگاه شیراز با بیان اینکه برخی از آبیاریها باعث شده نوع آبیاری درختان تغییر کند، تصریح کرد: در فصل پاییز و زمستان برخی از افراد آبیاری درختان را به گونه ای انجام می دهند که ریشه درخت به این نوع آبیاری عادت می کند و این درخت از حالت آبیاری دیم خارج می شود در حالیکه زمان آبیاری درختان باید مشخص باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ارایه راهکار برای حل مشکلات جامعه ضروری است، تاکید کرد: یکی از موارد مهم تغییر الگوی کشت است که در این خصوص از کشتهای زمستانه بیشترین استفاده شود تا از این روش بتوان از ریزش جوی نیز استفاده شود چراکه فارس در حال نزدیک شدن به پایان ذخایر آبی است.

سپاسخواه ادامه داد: چندین دستاورد پس از تحقیقات مد نظر قرار داده شده که در این راستا تغییر نحوه کشت برای مصرف بهینه آب، استفاده از روشهای نوین آبیاری، تغییر در روش و نحوه کشت و روش های جمع آوری آبهای روان در دیم کاری درختان میوه از جمله موارد دستاوردهای پژوهشی است.

وی اضافه کرد: قطب علمی آب در مزرعه از سال 82 تا 85 حدود 90 مقاله در نشریات داخلی و بیش از 150 مقاله در نشریات معتبر بین المللی به چاپ رسانده است.

سپاسخواه تصریح کرد: به منظور پاسخگویی به نیازهای برنامه ریزی و الگوه اجرایی بهبود، نیاز دقیق محصولات به آب را با لایسی مترهای وزنی با استفاده از دو دستگاه لایسی متر وزنی در کوشکک فارس تعیین کند.