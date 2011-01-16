به گزارش خبرنگار مهر، برنامه "اربعین آفتاب" با هدف تکریم شعائر مذهبی و اهداف قیام سالار شهیدان و به همت گروه فقه و سیره رادیو معارف تولید می‌شود.

این برنامه به موضوع‌هایی همچون آماده‌سازی فضا برای خواندن زیارت اربعین، شرح‌ بخش‌هایی از زیارت اربعین، بیان تأثیرگذاری زیارت بر بعد تربیتی انسان‌ها و بیان سیره ائمه علیهم السلام و علمای اعلام در رابطه با زیارت اربعین می‌پردازد.

برنامه "اربعین آفتاب" به کارشناسی سیدهادی رفیعی‌پور، سردبیری و تهیه‌کنندگی محمد جواد طوسی چهار بهمن‌ماه و در شب اربعین ساعت 22 به مدت 45 دقیقه پخش می‌شود.