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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۹:۲۸

برنامه "اربعین آفتاب" از رادیو معارف پخش می‌شود

برنامه "اربعین آفتاب" از رادیو معارف پخش می‌شود

برنامه "اربعین آفتاب" به سردبیری و تهیه‌کنندگی محمدجواد طوسی شب اربعین از رادیو معارف روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه "اربعین آفتاب" با هدف تکریم شعائر مذهبی و اهداف قیام سالار شهیدان و به همت گروه فقه و سیره رادیو معارف تولید می‌شود.
 
این برنامه به موضوع‌هایی همچون آماده‌سازی فضا برای خواندن زیارت اربعین، شرح‌ بخش‌هایی از زیارت اربعین، بیان تأثیرگذاری زیارت بر بعد تربیتی انسان‌ها و بیان سیره ائمه علیهم السلام و علمای اعلام در رابطه با زیارت اربعین می‌پردازد.
 
برنامه "اربعین آفتاب" به کارشناسی سیدهادی رفیعی‌پور، سردبیری و تهیه‌کنندگی محمد جواد طوسی چهار بهمن‌ماه و در شب اربعین ساعت 22 به مدت 45 دقیقه پخش می‌شود.
کد مطلب 1232501

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