تنظیم روابط انسانها مبتنی بر"خبر"است/ "فارسی" جهانشمول می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر محمود احمدی نژاد صبح امروز سه شنبه در جمع مدیران و روسای دفاتر نمایندگی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از کشور اظهار داشت: سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران از مهمترین دستگاههای اطلاع رسانی کشور بوده ، هست و خواهد بود و علیرغم همه تغییر و تحولات هنوز نقش خود را به خوبی ایفا می کند.

وی در خصوص مقوله "خبر" عنوان کرد: شاید بعد از انسان که مهمترین موضوع آفرینش است، خبر مهمترین موضوع به شمار بیاید زیرا همه رفتارها و اندیشه ها بر اساس خبر شکل می گیرد .

احمدی نژاد تصریح کرد: حیات انسانی و تنظیم روابط بین انسانها مبتنی بر خبر و اطلاع رسانی است.

رئیس جمهور با بیان اینکه کار خبرگزاری کمک به انسانها برای دریافت واقعی تر و بهتر از حوادث و وقایع محیط است، گفت: چه بخواهیم و چه نخواهیم خبری که ارائه می کنیم حداقل متاثر از دو عنصر بستر ذهنی و افق نگاه ما است.

وی در بیان تشریح بستر ذهنی گفت: اگر کسی در ذهنش این باشد که پدیده ای حق است و آن را باور کرده باشد هر اتفاقی که حول آن پدیده می افتد اگر تایید کننده آن حقانیت باشد در ذهن آن خبرنگار مورد توجه قرار می گیرد و اگر تضعیف کننده آن باشد کمرنگ خواهد شد.

احمدی نژاد اضافه کرد: ما یک مبنای فکری داریم. ما معتقد به عدالت، معتقد به حق، معتقد به پیروزی نهایی حق و معتقد به کرامت انسانی هستیم همه اینها بستر ذهنی ما را شکل می دهند.

رئیس جمهور در بیان تشریح افق نگاه گفت: کاروان بشر به سمت نقطه موعودی حرکت می کند و آرمان ما رسیدن به آن نقطه است اگر در این بستر و افق وارد شویم اساسا اولویت موضوعات و حوادث برای ما عوض خواهد شد.

وی در ادامه با انتقاد از عملکرد رسانه های خارجی عنوان کرد: رسانه های غربی از منظر حقانیت سرمایه داری لیبرال خبرها را تنظیم می کنند و افق نگاهشان هم حاکمیت این تفکر بر کل جهان است و هر چیزی که در جهت آن باشد هم زیباست و هم پررنگ و هر چیزی که در خلاف جهت آن باشد زشت است و هم کمرنگ.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: اگر در شما که نگاه آرمانی دارید کوچکترین نقطه ضعفی در رفتارتان بوجود بیاید از نگاه آنها برجسته خواهد شد اما اگر بزرگترین غلط کاری ها در رفتار طرفداران اندیشه آنها بوجود بیایند در منظر آنان ناچیز است.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز جهان عرصه تقابل دو نگاه و دو آرمان است، گفت: ملت ایران در خط مقدم جبهه حق و حقیقت در دنیا است.

وی افزود: حرکت جامعه ما، ملت ما و جامعه بشری همانند آن رودخانه زلالی است که به سمت نقطه مطلوب می رود و آلودگی ها در آن اثر ندارد.

احمدی نژاد با اشاره به وظیفه خبرنگاران تصریح کرد: هنر خبرنگاران پردازش اتفاقات مهمی است که حول و حوش تحول تاریخ ساز پیروزی جبهه حق در دنیا است.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز جبهه مقابل حرکت حق ملت ایران در موضع انفعال قرار گرفته است، گفت: هر کسی در موضع انفعال قرار گیرد حرکتش میرنده و میرا است و دوامی ندارد.

وی با اشاره به اینکه مستکبرین که روزی همه دنیا با اراده آنها اداره می شد خوشبختانه امروزدر موضع انفعال قرار گرفته اند، گفت: به عنوان مثال ما در موضوع هسته ای جلو می رویم و آنها قطعنامه می دهند. مهم نیست هزار تا قطعنامه بدهند مهم این است که ایران هسته ای شد حالا بگویند ایران می خواهد بمب اتم بسازد خوب بگویند مهم نیست.

احمدی نژاد با اعلام اینکه در عرصه دنیا اندیشه ای که پیش می رود اندیشه فرهنگ ایرانی است، گفت: در حال حاضر یک جابجایی در عرصه پیشقراولی فرهنگ و اندیشه صورت می گیرد به طوری که یکصد سال آنها پیشقرال بوده اند و اکنون باید به حاشیه بروند و ملت ایران به متن بیاید و پیشقراول شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه دشمنان هرچقدر حاشیه سازی کنند مطلقا در اراده ما تاثیری ندارد، گفت: ما نباید اسیر حاشیه سازی شویم.

وی در ادامه به ذخیره 20 درصد از درآمد نفت توسط دولت اشاره و تصریح کرد: از روزی که نفت در این کشور استخراج شد و منبع در درآمد دولت قرار گرفت تا امروز سابقه نداشته که در دولتی 20 درصد درآمد نفی ذخیره شود، هدفمند کردن یارانه را اجرا کند و تحریم دشمن را به صورتش بکوبد.

احمدی نژاد با اشاره به فراگیری زبانهای زنده دنیا در خبرگزاری ها عنوان کرد: روزی می رسد که 7 میلیارد مردم دنیا فارسی را بلد باشند.

رئیس جمهور در پایان با بیان اینکه به زودی جایگاه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به نهاد ریاست جمهوری انتقال خواهد یافت خطاب به حضار گفت: خود را برای نبرد تاریخ ساز رسانه ای آماده کنید.