به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون ظهر شنبه در این مراسم گفت با بیان مطلب فوق اظهار داشت: به موجب این تفاهمنامه مقرر شد تعاونیهای واجد شرایطی که از سوی اداره کل تعاون استان ایلام جهت اجرای طرحهای ایجادی، تکمیلی، توسعه ای یا در حال بهره برداری به بانک معرفی می شوند، تسهیلاتی به شکل تلفیقی دریافت کند.

ماشا الله عظیمی افزود: بر اساس تفاهمنامه مزبور بانک توسعه تعاون متعهد می شود از محل منابع داخلی خود در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی تسهیلاتی در اختیار متقاضیان قرار دهد .

عظیمی با اشاره به موضوع این تفاهمنامه افزود: طرح های ایجادی، تکمیلی، توسعه ای و سرمایه در گردش واحدهای در حال بهره برداری از مهمترین محورهای حمایتی بانک در تفاهمنامه مورد اشاره قلمداد م یشود.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون اضافه کرد: این بانک در چارچوب برنامه ها و سیاستهای دولت عدالت محور و ضوابط قانونی بانک مرکزی با برقراری تفاهم نامه های همکاری اقدام به حمایت از فعالان بخش تعاون در سراسر کشور می کند.

وی افزود: اشتغالزایی، توسعه و تقویت تشکلهای تعاونی و واحدهای تولیدی از طریق تزریق منابع اعتباری کارگشا به فعالیت های آنها، مشارکت در ایجاد، تکمیل و توسعه طرح های تعاونی از مهم ترین برنامه های جاری بانک در فرایند خدمات رسانی قلمداد می شود.

وی اضافه کرد : بر اساس تفاهم نامه پرونده های اعتباری متقاضیان در صورت انطباق با مقررات و ضوابط بانک، تصویب و توسط بانک عامل جهت طرح و تصویب نهایی در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری معرفی و سپس با تائید کار گروه فوق جهت انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات به بانک توسعه تعاون ارجاع می شود .

وی افزود: نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل سهم بانک تابع مفاد بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی بوده و مطابق با نرخ سود بخش اقتصادی مربوطه و نوع قرارداد فی ما بین ( مشارکت مدنی – فروش اقساطی ) در زمان پرداخت تسهیلات تعیین می شود.