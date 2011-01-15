گسترش فرهنگ قرآنی از اساسی ترین وظایف مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مهدی اسماعیلی ظهر شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران در خصوص برنامه های استان برای گسترش فرهنگ قرآنی گفت: با توجه به اینکه کتاب آسمانی قرآن یک مجموعه تعالیم انسان ساز بوده و نسخه شفابخشی برای انسانها در جهت رسیدن به کمال و رضایت خداوند است، گسترش و تعمیق استفاده از تعالیم قرآنی و تبدیل فرهنگ قرآن خوانی و تدبر در قرآن نیازمند همت عمومی است.

وی در عین حال با اشاره به اینکه یکی از اولویت های امور اجتماعی استانداری کمک به تقویت و گسترش فرهنگ قرآنی است، گفت: وظیفه همه مسئولان است که در کنار فعالان قرآنی بوده و از ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه حمایت کنند.

اسماعیلی با بیان اینکه مردم ولایت مدار ایران اسلامی علاقمند به دین اسلام و کتاب آسمانی قرآن کریم هستند، افزود: امروزه با پیشرفت علم و فناوری در جامعه مردم می توانند با رجوع به قرآن کریم از طریق سایتهای اسلامی تدبر بیشتری در آیات این کتاب آسمانی داشته باشند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی در خصوص میزان استقبال آحاد جامعه از قرآن کریم گفت: با توجه به تعداد جلسات قرآنی حجم استقبال مردم مشخص می شود.

اسماعیلی با اشاره به اینکه ماهیت سفرهای استانی هیئت دولت، فرهنگی است، اظهار داشت: در سالهای اخیر فعالیتهای قرآنی و فرهنگی به سمت مسیر صحیح و اصولی آن رهنمون گشته است.

وی رکن مهم فعالیتهای فرهنگی را پیاده سازی برنامه های قرآنی و تعمیق و گسترش فعالیتها با رویکرد قرآنی دانست و افزود: در این راستا کارگروه فرهنگی در استان تشکیل یافته و سهم مهمی از اعتبارات فرهنگی به مقوله قرآن و ترویج و تقویت برنامه های دینی و قرآنی اختصاص یافته است.

اسماعیلی یکی دیگر از اهداف امور اجتماعی استانداری را حمایت از فعالیت های مردمی و نظم دادن به فعالیت های مردم در خصوص کارهای فرهنگی و قرآنی اعلام کرد.

وی در خصوص برنامه های قرآنی ادارات استان اظهارداشت: برخی از دستگاه های ادارای در استان برنامه های قرانی را در غیر از ساعات اداری یا در یک روز تعطیل برگزار می کنند.

وی نظم دادن به فعالیت های قرآنی و فرهنگی دستگاه های اجرایی را دستور کار امور اجتماعی استانداری دانست و افزود: هدف این است که کیفیت فعالیت های قرانی ارتقا یابد.

اسماعیلی از برگزاری جلسه آموزش قرآن و مفاهیم قرآنی بین مدیران استان با حضور داوطلبانه و مستمر آنان خبر داد و افزود: طبیعتا انس با قرآن و بهره گیری از آموزه های قرآنی در زندگی و وظیفه کاری هر شخصی اثر مثبت خواهد داشت و اعتقاد بر این است که مردم با مشاهده عملکرد مدیری که قرآن را سرلوحه خود قرار داده است، در مدیریت و عدالت او تردیدی نخواهند داشت.