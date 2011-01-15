به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین امین جعفری قبل از ظهر شنبه در مراسم نواختن زنگ مشارکت که با حضور آیت الله حسینی بوشهری و معاون وزیر آموزش و پرورش در مدرسه دخترانه قائمیه قم برگزار شد، با اشاره به سالروز تاسیس شورا‌های آموزش و پرورش گفت: این قانون شامل ۲۲ ماده و ۲۱ تبصره در تاریخ بیست و ششم سال ۷۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بعد از آن در سال ۷۶ شورای آموزش و پرورش استان قم تشکیل شد.



وی با اشاره به برخی از اهداف شورای آموزش و پرورش بیان داشت: تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش، تامین و تقویت بنیه مالی آموزش و پرورش، احداث و بهبود فضاهای آموزشی و پرورشی با استفاده از منابع، امکانات ملی، منطقه‌ای، مردمی و خیرین مدرسه ساز، تمرکز زدایی و تصمیم گیری‌ها، برنامه ریزی‌ها و مسائل اجرایی آموزش و پرورش، ایجاد ارتباط نزدیک خانه و مدرسه، توزیع عادلانه کمک‌های مردمی در مدارس و... از جمله این اهداف است.



مدیر کل آموزش و پرورش استان قم در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در شورای آموزش و پرورش استان تا کنون مصوبات خوبی به تصویب رسیده است که از آن جمله می‌توان به تصویب ۱۷۱ مصوبه در طی ۱۳ جلسه شورا در سطح استان اشاره کرد که حدود ۸۰ درصد آن‌ها نیز اجرایی شده و یا در حال اجرا است.



وی در ادامه اعزام هزار نفر از دانش آموزان ایتام و بی‌بضاعت قمی به مشهد مقدس را به عنوان یکی دیگر از مصوبات شورای آموزش و پرورش استان برشمرد و افزود: در این طرح هزار نفر از دانش آموزان بی‌بضاعت که تا کنون به زیارت حرم امام رضا (ع) مشرف نشده بودند با همکاری تعدادی از دستگاه‌های استان اعزام شدند که اثرات بسیار خوبی نیز داشته است.



امین جعفری با بیان اینکه مصوبات شورا موجب رشد و شکوفایی بخش آموزش و پرورش استان شده است در خصوص برخی از این مصوبات گفت: تصویب مبلغ ۲۶۰ میلیون تومان برای خرید کتاب به انتخاب مدیران برای مدارس، اختصاص مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان از سوی معاون برنامه ریزی استانداری به اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس جهت تکمیل ۲ پروژه عمرانی در دست احداث منطقه پردیسان، اعزام پزشک مورد نیاز پایگاه‌های طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان توسط شبکه بهداشت و تامین هزینه پزشک به مبلغ ۱۸ میلیون تومان توسط معاون برنامه ریزی استانداری، تامین مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان هر سال به مدت ۵ سال از محل اعتبارات فرهنگی، پیشگیری استان به منظور اجرای طرح مهارت‌های زندگی از سوی آموزش و پرورش و... از نمونه‌های این مصوبات است.