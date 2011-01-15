به گزارش خبرنگارمهر درقم، حجت‌الاسلام محمودرضا جمشیدی قبل از ظهر شنبه در جمع مدیران استانی حوزه علمیه خواهران با اشاره به سیاست‌های مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در زمینه پذیرش تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا افراد بیشتری را به حوزه جذب کنیم.



وی خواستار تعامل مدیران استانی حوزه علمیه خواهران با مدیران مدارس به منظور افزایش ظرفیت پذیرش مدارس علمیه خواهران در سطح کشور شد و افزود: چنین کاری خدمت به حوزه امام زمان(عج) است.



مدیرحوزه های علمیه خواهران با بیان اینکه خواهران تربیت‌شده در حوزه‌های علمیه خواهران در حفظ حجاب پیشتاز هستند،

تصریح کرد: بنابراین اگر تلاش کنیم ظرفیت پذیرش حوزه‌های علمیه خواهران را بیفزاییم بر افراد محجبه در جامعه افزوده‌ایم.



وی فعالیت حساب‌نشده در این زمینه را نیز رد کرد و یادآور شد: مدیران مدارس و مدیران استان‌ها باید مبنای کار خود را برای پذیرش، هشت ماه آینده قرار دهند و ظرفیت پروژه‌ای را که تا پایان تابستان به اتمام می‌رسد و یا ساختمانی را که می‌توان اجاره کرد به عنوان ظرفیت پذیرش به حساب آورند.



عضو جامعه مدرسین حفظ حیثیت حوزه‌های علمیه را شرط هر گونه فعالیت در حوزه دانست و خاطرنشان ساخت: در تبلیغات پذیرش حوزه‌های علمیه به ویژه حوزه‌های علمیه خواهران نیز شئونات حوزه‌های علمیه حفظ شود.



وی با بیان اینکه برای پذیرش سال آینده از هم اکنون باید برنامه‌ریزی کرد و از ظرفیت مساجد و آموزش و پرورش در این زمینه استفاده کرد، یادآور شد: تعداد بیشتر متقاضی این فرصت را به ما می‌دهد که به کیفیت در قبولی بیشتر اهمیت بدهیم.



جمشیدی با اشاره به لزوم نظارت مدیران استان‌های حوزه‌های علمیه خواهران بر مدارس زیرمجموعه گفت: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران توانسته است زیرساخت‌های ارتباطی مناسب مانند اتوماسیون و ویدئوکنفرانس برای تسهیل امور را ایجاد کند و مدیران می‌توانند از این امکانات استفاده کنند.

