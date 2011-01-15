شیراز طی امسال فقط یک روز هوای آلوده داشت

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حسینعلی ابراهیمی کارنامی بعدازظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص هفته هوای پاک افزود: شیراز در سال 86 حدود 9 روز هوای آلوده، در سال 87 حدود 88 روز و در سال 88 هوای شیراز در 131 روز و در سال جاری فقط یک روز آلوده بوده است.

وی با بیان اینکه 10 مکاتبه برای نصب ایستگاههای سنجش هوا در شیراز طی مدت اخیر صورت گرفته، گفت: در حال حاضر فقط دو ایستگاه سنجش آلودگی در شیراز فعال است که با توجه به وسعت این کلانشهر نیاز به تعداد بیشتری دستگاه سنجش آلودگی هوا احساس می شود که در این راستا طی مدت اخیر 10 مکاتبه صورت گرفته و در شورای برنامه ریزی استان نیز مصوب شده است.

مدیر کل محیط زیست استان فارس در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص مسائل مطرح شده پیرامون عدم همکاری محیط زیست استان با ارگانهای دیگر و عدم ارایه طرحها به کمیسیون ماده 32 گفت: طرحهای این کمیسیون باید روال قانونی خود را طی کند و محیط زیست فارس به غیر از انجام روال قانونی مسیر دیگری را پیش نمی گیرد و در بحث پروژه های راهسازی استان نیز باید ملاحظات زیست محیطی انجام شود.

وی تصریح کرد: محیط زیست استان فارس هیچگونه مشکلی در پاسخ به استعلامات ندارد اما در خصوص برخی از پروژه های مربوط به راه، حداقل باید نقشه مربوطه به این سازمان ارایه شود.

ابراهیمی کارنامی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت دفع زباله های عفونی در شیراز گفت: یکی از اولویتهای این اداره کل دفع زباله های عفونی است و از اینکه تا به امروز در این رابطه مدیریت درستی صورت نگرفته نگران هستیم.

وی اظهار داشت: طبق تعهدات صورت گرفته نصب دستگاه مربوط به دفع زباله های عفونی طی مدت زمان مشخص باید در مراکز درمانی انجام شود.

مدیر کل محیط زیست استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص وضعیت روستای اسلام لو یادآور شد: نقاطی که استعداد این پدیده را داشته باشند در فارس و شیراز کم نیست و برای مقابله و پیشگیری از وقوع این حوادث نیازمند تامین منابع مالی هستیم که در این راستا مباحث در کارگروه مربوطه مشخص و مصوب شده است.