کره همچنان مرموز کار می کند/ تشویق بازیکنان و کت جادویی افشین قطبی!

به گزارش خبرنگار مهر از ورزشگاه قطر اسپورت شهر دوحه، در حالی که تیم ملی ایران با یازده بازیکن اصلی در حال آماده شدن برای دیدار برابر کره شمالی است، کادر فنی حریف به تمامی 23 بازیکن این تیم دستور داده است تا بدنهایشان را گرم کنند. کره شمالی به تیمی مرموز شهرت دارد و این کار هم احتمال در همین راستاست.

تماشاگران ایرانی که تا این لحظه تعدادشان به بیش از هزار نفر می رسد به هنگام ورود بازیکنان به زمین به تشویق آنها پرداخت و تک تک بازیکنان را مورد تشویق قرار دادند.

سیدمهدی رحمتی هنگام ورود به زمین مورد تشویق همه تماشاگران قرار گرفت. تماشاگران همچنین ابراهیم میرزاپور و گردان را هم تشویق کردند.

افشین قطبی که از ساعاتی قبل از بازی به کنار زمین آمده بود در پاسخ به یکی از خبرنگاران ایرانی که به کت مشکی رنگ او که در بازی با عراق هم بر تنش بود اشاره کرد و گفت کت جادویی است، پاسخ داد: بله جادویی است. قطبی این جمله را با لبخند گفت.