احتمال اصلاح ترکیب شورای‌ عالی کار در هیئت دولت

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر از طرح دوباره موضوع ترکیب جدید شورای عالی کار در هیئت دولت خبر داد و گفت: در روزهای اخیر در نشستی که با وزیر کار و همچنین معاون روابط کار وی داشته ایم، قرار شد که این موضوع در جلسات هیئت دولت مطرح شود.

اصلاح ترکیب شورای‎عالی کار در دولت

نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف اظهار داشت: در جلسه ای که برگزار شد آقای شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی قول داد که موضوع ترکیب جدید شورای عالی کار و حضور نمایندگان جدید دولتی در این شورا را مطرح و آن را اصلاح کند.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه وزیر کار و همچنین معاون روابط کار وی اعلام کردند که به حفظ 3 جانبه گرایی در ترکیب شورای عالی کار اعتقاد دارند، خاطر نشان کرد: البته حضور نمایندگان دولتی در ترکیب شورای عالی کار الزامی است اما تغییرات دوباره آن باید بر اساس قانون کار و پیش بینی های موجود در آن صورت گیرد.

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور افزود: متاسفانه طی سالهای گذشته روند جلسات شورای عالی کار به نحوی بود که آراء و نظرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان قطعی محسوب نمی شد در صورتی که این موضوع مطابق قانون نیست.

قول وزیر کار به کارگران

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تغییر ترکیب شورای عالی کار و حضور وزرای کشاورزی و رفاه به همراه رئیس موسسه استاندارد به نمایندگی از وزیر صنایع در هیئت دولت مطرح شده بود، وزیر کار قول داد که این موضوع را دوباره در هیئت دولت مطرح و نسبت به اصلاح آن اقدام خواهد کرد.

این فعال کارگری تصریح کرد: اگر این موضوع در هیئت دولت دوباره مطرح و ترکیب شورای عالی کار به روال سابق خود برگردد، بدون رای و نظر نمایندگان کارگران و کارفرمایان، مصوبات و جلسات رسمیت نخواهد داشت.

عضو کمیته دفاع از انجمن های صنفی کارگری کشور، افزود: البته با این حال نیز در مورد کمیت و کیفیت آراء اعلام شده در شورای عالی کار، ابهام وجود دارد.

حاج اسماعیلی گفت: تا سال گذشته دولت در ترکیب شورای عالی کار مانند کارگران و کارفرمایان 2 رای داشت که این موضوع هم اکنون با تغییر ترکیب و اضافه شدن دو وزیر کشاورزی و رفاه و همچنین نماینده وزیر صنایع به 6 رای افزایش یافته است.

به گفته وی، کارگران و کارفرمایان نسبت به این تغییر ترکیب اعتراضاتی را داشته اند و نسبت به این موضوع نگران بودند که خوشبختانه وزیر کار و معاون وی تاکید کردند که به 3 جانبه گرایی پایبند هستند و آن را اصلاح می کنند.

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با اشاره به اینکه کارگران و کارفرمایان نحوه ارزیابی های صورت گرفته برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران را با وضعیت بازار در سالجاری نمی پسندند، بیان داشت: در واقع باید گفت افزایش قیمت ها و تغییرات سال آینده اقتصاد کشور و بازار با این شیوه، در حداقل دستمزد لحاظ نمی شود.

این فعال کارگری اظهار داشت: اینکه اخیرا نیز از سوی برخی کارفرمایان مطرح شده است که با یارانه های پرداختی به کارگران تلاش شده است تا قدرت خرید آنها تقویت شود و همچنین فاصله درآمدی در سطح جامعه اصلاح شود، تصریح کرد: این موضوع درست نیست چرا که نه تنها کارگران بلکه همه اقشار دیگر جامعه نیز از یارانه ها برخوردار شده اند و امتیاز ویژه ای متوجه کارگران نشده است.

حاج اسماعیلی با طرح این سوال که کارگر و کارفرما در کجای طرح هدفمندی یارانه ها قرار دارند؟ افزود: باید تلاش شود تا روند تعیین حداقل دستمزد سال آینده به سمتی پیش برود که به کاهش فاصله درآمد کارگران و اقشار دارای درآمد بهتر جامعه منجر شود.