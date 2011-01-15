به گزارش خبرگزاری مهر، پیش- خوشه Cosmos-Aztec3 در حال تبدیل به کلانشهری کیهانی مدرن مشابه خوشه های عظیمی است که امروزه رصد می شوند. این پیش خوشه در فاصله 12.6 میلیارد سال نوری از زمین، جوانترین خوشه ای است که تا به حال مشاهده شده است و برای مقایسه دقیقتر بهتر است یادآوری شود که سن جهان 13.7 میلیارد سال تخمین زده شده است. پیش از این بالغ ترین پیش خوشه کهکشانی که تا به حال رصد شده بود، از زمین فاصله ای برابر 10 میلیارد سال نوری داشت.

بهرام مبشر از دانشگاه کالیفرنیا یکی از اعضای تیم بین المللی است که موفق به کشف این خوشه کهکشانی شده اند. او می گوید این خوشه کیهانی در حال رشدی است که 12 میلیارد سال پیش آغاز به شکل گیری کرده است. این پدیده کیهانی در حدود یک میلیارد سال پس از انفجار بزرگ شکل گرفته است و مطالعه بر روی چنین ساختارهایی می تواند پرده از راز چگونگی ترکیب کهکشانها با یکدیگر برای شکل دادن به کهکشانهایی بزرگتر بردارد.

مبشر به همراه تیمش موفق به شناسایی تعدادی از اعضای این خوشه کهکشانی شده و فاصله و شتاب آنها را محاسبه کرده است. وی همچنین به محاسبه زمان دقیق آغاز شکل گیری این خوشه پرداخته و با استفاده از تلسکوپ کک در هاوایی به اندازه گیری طیفهای تعیین شده ای از میان خوشه کهکشانی پرداخته است.

بیشتر کهکشانها در جهان در قالب خوشه ای به یکدیگر متصل شده اند و چشم انداز کیهانی مشابه چشم اندازهای شهری را به وجود آورده اند، به شکلی که پیرترین و سالخورده ترین آنها که سیاهچاله ای عظیم را در بر دارد، در مرکز قرار گرفته است.

مبشر و تیمش ابتدا از تلسکوپ چاندرا و تلسکوپ ماکسول در هاوایی استفاده کردند تا بتوانند سیاهچاله ها و انفجارهای ستاره ای مورد نیاز برای شکل گرفتن کهکشانهای عظیم در مرکز کلانشهرهای کهکشانی مدرن را بیابند.

سپس با استفاده از تلسکوپهای هابل و سوبارو فاصله این اجرام از یکدیگر محاسبه شده و امکان وجود کهکشانهای جرمگین تر در اطراف آنها مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با استفاده از اطلاعات به دست آمده از تلسکوپ کک محققان تایید کردند این کهکشانها از یکدیگر فاصله ای مشابه داشته و بخشی از یک توده کهکشانی هستند.

پس از آن جرم ترکیبی این خوشه با استفاده از تلسکوپ اسپیتزر محاسبه شد و محققان دریافتند جرم این خوشه دست کم برابر 400 میلیارد خورشید است. اسپیتزر همچنین توانست حضور کهکشانی سالخورده را در مرکز این خوشه به تایید برساند و نشان دهد این کهکشان با سرعتی باورنکردنی در حال ستاره سازی است.

تلسکوپ چاندرا نیز در این مطالعه نقشی به عهده داشت و توانست ویژگی های ابرسیاهچاله ای که جرمی بیش از سه میلیون خورشید دارد را تعیین کند. این اولین باری است که ارتباط میان سیاهچاله ای به این ابعاد با خوشه ای کهکشانی به این جوانی کشف شده است.

بر اساس گزارش دیلی میل، در نهایت میزان گازهای میهانی یا همان سوخت ستاره هایی که در آینده در این خوشه متولد خواهند شد توسط تلسکوپ VLA، تلسکوپ 30 کتری در اسپانیا و تلسکوپ IRM در فرانسه محاسبه شد و نتایج نشان داد این خوشه تا زمانی که به کلانشهر کهکشانی مدرنی تبدیل شود، به رشد و توسعه خود ادامه خواهد داد.