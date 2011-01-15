"استکانی کنار بعد از ظهر" نقد شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، زهرا گریزپا ظهر شنبه در حاشیه جلسه نقد این کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد گفت: خوشبختانه این نشست با استقبال مناسبی روبرو شد و شاعران مشهد درباره کتاب صحبت کردند.

وی افزود: شعرهای این کتاب مربوط به دو سال گذشته می شود و بیشتر در قالب غزل و مثنوی است اما در آخر کتاب چند شعر سپید هم آمده است.

گریزپا اظهار داشت: نقدی که بر روی کتاب صورت گرفت بیشتر درباره کلیات بود و بعضی از دوستان خیلی جدی روی آثار تامل نکرده بودند.

وی گفت: این روزها بیشتر کارهای من در قالب سپید است و کتاب بعدی فقط حاوی شعر سپید خواهد بود.

در این نشست محمد باقر کلاهی اهری، رضا بروسان، مسلم موسوی، لیلا طالقانی، عبدالله نجف زاده صحبت کردند.

زهرا گریزپا از شاعران جوان مشهدی است که از سال 83 به صورت جدی وارد عرصه شعر شده است و تاکنون در جشنواره های شعر دفاع مقدس و شعر رضوی موفق به کسب مقام شده است.

کتاب استکانی کنار بعد از ظهر جزو ده کاندید جشنواره شعر زنان ایران بوده است.