به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، بارش برف امروز(شنبه) در یاسوج و دیگر نقاط شهرستانهای سردسیری دنا و بویراحمد آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

ارتفاع برف در این شهر به 10سانتیمتر رسیده و در کوهپایه های اطراف این شهر نیز حدود 20 سانتیمتر برف باریده است.

با این حال پلیس راه استان از باز بودن تمام محورهای ارتباطی این استان خبر داد و از رانندگان خواست برای عبور و مرور در محورهای ارتباطی یاسوج به شیراز، سمیرم و بابامیدان و همچنین در محورهای روستایی شهرستانهای بویراحمد و دنا از زنجیر چرخ و سایر لوازم ایمنی استفاده کنند.

همچنین بنا به اطلاعیه سازمان هواشناسی این سیستم تا فردا یکشنبه ادامه دارد و پس از وقفه ای دو روزه، موج دوم بارش از سه شنبه شب شروع خواهد شد وتا صبح پنجشنبه ادامه خواهد داشت.