توسل اسرائیل به سیاست نئواستعماری/ کرانه باختری یک کلونی جدید است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از Znet، نوام چامسکی در مقاله ای در این باره می نویسد: در حال حاضر برای حامیان فلسطینیان و خود رهبران آن بسیار عادی است تا بگویند "ما باید امیدها برای راه حل دو دولت کنار بگذاریم" و یکی از رهبران فلسطینی در این باره می گوید: ما باید کلید را به اسرائیل بدهیم و به آنها اجازه بدهیم تا تمام کرانه باختری را در اختیار بگیرند. این مسئله همان یک کشور خواهد بود و ما دست به یک مناقشه درباره حقوق مدنی خواهیم زد و مانند آفریقای جنوبی می توانیم در این مناقشه برنده شویم. اما این منظر بر یک نقطه ساده منطقی نگاه می کند و اینها دو گزینه نیستند. گزینه سومی هم وجود دارد اینکه اسرائیل و آمریکا دقیقاً آنچه را که انجام می دهند انجام بدهند. آنها بدنبال کنترل کرانه باختری نیستند آنها آنجا را نمی خواهند. فلسطینیان را هم نمی خواهند. بنابراین قیاس با ضد آپارتاید آفریقای جنوبی بسیار گمراه کننده است.

چامسکی در بخش دیگری از مطلب خود آورده است: آفریقای جنوبی نیاز به سیاه پوستان داشت آنها نیروی کار سفیدان بودند و نمی توانستند از دست این گروه خلاص شوند.آنها 85 درصد جمعیت و نیروی کار کشور را تشکیل می دادند بنابراین تحت برده داری آنها باید از این جمعیت حمایت می کردند. بانتوستان ها به اندازه کافی بد بودند اما آنها در نظر گرفته شده بودند تا کم و بیش بمانند زیرا که لازم بود تا نیروی کار جدید تولید کنند و این در مورد اسرائیل و فلسطینیان صدق نمی کند. اسرائیل نمی خواهد مسئولیت آنها را بر عهده بگیرد و در عوض خواهان بیرون ریختن آنهاست مانند آنچه که آمریکا با بومیان این کشور انجام داد که حسی برای مراقبت و حفاظت از آنها نبود تنها برنامه ریشه کنی این نژاد "نگون بخت" بومیان آمریکا بود.

اسرائیل صرفاً نمی تواند آنها را بکشد. این روزها شما نمی توانید از آنها خلاص شوید، راهی که آمریکا در قرن 19توانست بپیماید. بنابراین شما آنها را رها می کنید و "موشه دایان" یکی از سیاستمداران اسرائیل نیز همین توصیه را کرده و به همکاران خود این سخن نژادپرستانه را گفته بود که "به فلسطینیان باید گفته شود که آنها مانند سگ زندگی خواهند کرد" و این سیاستی است که دقیقاً آنها دنبال می کنند. در سال های اخیر اسرائیل و آمریکا تا حدودی سیاست خود را تعدیل کرده اند. آنها از نصایح پیشینیان استفاده کرده و سیاست استعماری را به سیاست نواستعماری تبدیل کرده اند و با توجه به تجربه این رویکرد در دیگر نقاط، اسرائیل سرانجام متوجه شد که این راه درستی است. اسرائیل کرانه باختری را تبدیل به یک شهر استعماری جدید کرده که از سوی یک ژنرال آمریکایی بنام "کیت دیتون" اداره می شود.